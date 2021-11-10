İlber Ortaylı: Atatürk, hep arıyoruz onu, bu eğitim düzeyi ve kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İlber Ortaylı, "Atatürk’te mantık, kurmaylığın verdiği coğrafya, tarih merakı, edebi bir zevk ve metin anlayışıyla yan yana gelmiştir. Atatürk birçok özelliğinin yanı sıra bu yönüyle de bu milletin aranan adamıdır. Hep arıyoruz onu.. Bu eğitim düzeyi ve bu kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hep arıyoruz onu. Bu eğitim düzeyi ve bu kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İlber Ortaylı, "Atatürk’te mantık, kurmaylığın verdiği coğrafya, tarih merakı, edebi bir zevk ve metin anlayışıyla yan yana gelmiştir. Atatürk birçok özelliğinin yanı sıra bu yönüyle de bu milletin aranan adamıdır. Hep arıyoruz onu.. Bu eğitim düzeyi ve bu kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.