Haber Global’de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk tarihçi, akademisyen, yazar İlber Ortaylı oldu.Hanedan üyelerinin cumhuriyeti, cumhuriyetin ilkelerini tanıdığını belirten İlber Ortaylı, "Tanıdığım bazı haneden üyeleri Atatürk'e kesinlikle laf söyletmez. Umumi terbiye odur. 'Bu bizim paşamızdır. Devletimizin reisidir' diyor adam. 'Devlet biziz, taht bizim' diye gezene pek de akıllı diye bakmıyorlar" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılında Atatürk'ü anlatan tarihçi ve İlber Ortaylı "Atatürkçülük hanedan üyelerinde bile vardı" dedi.
Haber Global’de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk tarihçi, akademisyen, yazar İlber Ortaylı oldu.
Hanedan üyelerinin cumhuriyeti, cumhuriyetin ilkelerini tanıdığını belirten İlber Ortaylı, "Tanıdığım bazı haneden üyeleri Atatürk'e kesinlikle laf söyletmez. Umumi terbiye odur. 'Bu bizim paşamızdır. Devletimizin reisidir' diyor adam. 'Devlet biziz, taht bizim' diye gezene pek de akıllı diye bakmıyorlar" dedi.