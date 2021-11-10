https://tr.sputniknews.com/20211110/ilber-ortayli-ataturkculuk-hanedan-uyelerinde-bile-vardi-1050646672.html

İlber Ortaylı: Atatürkçülük hanedan üyelerinde bile vardı

İlber Ortaylı: Atatürkçülük hanedan üyelerinde bile vardı

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılında Atatürk'ü anlatan tarihçi ve İlber Ortaylı "Atatürkçülük hanedan üyelerinde bile vardı" dedi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T06:21+0300

2021-11-10T06:21+0300

2021-11-10T06:20+0300

türkiye

atatürk

mustafa kemal atatürk

ilber ortaylı

10 kasım

candaş tolga işık

haber global

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Haber Global’de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk tarihçi, akademisyen, yazar İlber Ortaylı oldu.Hanedan üyelerinin cumhuriyeti, cumhuriyetin ilkelerini tanıdığını belirten İlber Ortaylı, "Tanıdığım bazı haneden üyeleri Atatürk'e kesinlikle laf söyletmez. Umumi terbiye odur. 'Bu bizim paşamızdır. Devletimizin reisidir' diyor adam. 'Devlet biziz, taht bizim' diye gezene pek de akıllı diye bakmıyorlar" dedi.

türkiye

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atatürk, mustafa kemal atatürk, ilber ortaylı, 10 kasım, candaş tolga işık, haber global