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https://tr.sputniknews.com/20211110/imamoglundan-10-kasim-paylasimi-istanbulu-ne-cok-sevdigini-biliriz-atam-1050643515.html
İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz Atam
İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz Atam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İstanbul’u ne... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T01:57+0300
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türkiye
mustafa kemal atatürk
10 kasım
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir video yayınladı.İmamoğlu, mesajına "İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz Atam. Saygı ve minnetle…” notunu düştü.
https://tr.sputniknews.com/20211110/tbmm-baskani-mustafa-sentoptan-10-kasim-mesaji-1050643254.html
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mustafa kemal atatürk, 10 kasım, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz Atam

01:57 10.11.2021
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İBB
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İstanbul’u ne çok sevdiğini biliriz Atam" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir video yayınladı.
İmamoğlu, mesajına "İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz Atam. Saygı ve minnetle…” notunu düştü.
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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