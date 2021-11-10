İmamoğlu'ndan 10 Kasım paylaşımı: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz Atam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir video yayınladı.İmamoğlu, mesajına "İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz Atam. Saygı ve minnetle…” notunu düştü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İstanbul’u ne çok sevdiğini biliriz Atam" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir video yayınladı.
İstanbul’u ne çok sevdiğini #biliriz Atam. Saygı ve minnetle…