https://tr.sputniknews.com/20211110/ingilterede-1-nisandan-itibaren-saglik-calisanlari-icin-kovid-19-asisi-zorunlu-olacak-1050642169.html

İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

İngiltere'de 1 Nisan 2022'den itibaren yeni tip koronavirüs aşısı istisnai durumlar dışında sağlık çalışanları için zorunlu olacak. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T01:05+0300

2021-11-10T01:05+0300

2021-11-10T01:05+0300

dünya

ingiltere

aşı

zorunlu aşı

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104177/07/1041770781_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_1bd9182e295b7e03d57486841c8642f7.jpg

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinde görev yapan 1.2 milyon tam zamanlı personel için nisandan itibaren Kovid-19 aşısının zorunlu olacağını bildirdi. Javid, "Yalnızca Kovid-19'a karşı tam aşılı olduklarını gösterebilenler istihdam edilebilir" dedi. Henüz aşısını yaptırmamış kişileri desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizen Javid, aşı olunmasını mümkün olduğunca kolay hale getirmek için NHS'deki aşılanmamış personelle bire bir görüşmeler yapılacağını söyledi.Javid, "Önlenebilir zararlardan kaçınmalı ve NHS'deki hastaları, meslektaşlarımızı ve elbette NHS'nin kendisini korumalıyız” diye konuştu.NHS personelinin yüzde 90'ının en az 2 doz Kovid-19 aşısı yaptırdığına işaret eden Javid, ancak bazı hastanelerde bu rakamın yüzde 80'e yakın olduğunu kaydetti.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, aşı, zorunlu aşı, koronavirüs