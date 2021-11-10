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İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
İngiltere'de 1 Nisan 2022'den itibaren yeni tip koronavirüs aşısı istisnai durumlar dışında sağlık çalışanları için zorunlu olacak. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
ingiltere
aşı
zorunlu aşı
koronavirüs
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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinde görev yapan 1.2 milyon tam zamanlı personel için nisandan itibaren Kovid-19 aşısının zorunlu olacağını bildirdi. Javid, "Yalnızca Kovid-19'a karşı tam aşılı olduklarını gösterebilenler istihdam edilebilir" dedi. Henüz aşısını yaptırmamış kişileri desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizen Javid, aşı olunmasını mümkün olduğunca kolay hale getirmek için NHS'deki aşılanmamış personelle bire bir görüşmeler yapılacağını söyledi.Javid, "Önlenebilir zararlardan kaçınmalı ve NHS'deki hastaları, meslektaşlarımızı ve elbette NHS'nin kendisini korumalıyız” diye konuştu.NHS personelinin yüzde 90'ının en az 2 doz Kovid-19 aşısı yaptırdığına işaret eden Javid, ancak bazı hastanelerde bu rakamın yüzde 80'e yakın olduğunu kaydetti.
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ingiltere, aşı, zorunlu aşı, koronavirüs

İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

01:05 10.11.2021
© AP Photo / Frank Augsteinİngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'daki St Thomas Hastanesi’nde doktor gözetiminde tutuluyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'daki St Thomas Hastanesi’nde doktor gözetiminde tutuluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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İngiltere'de 1 Nisan 2022'den itibaren yeni tip koronavirüs aşısı istisnai durumlar dışında sağlık çalışanları için zorunlu olacak.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, parlamentoda yaptığı açıklamada, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinde görev yapan 1.2 milyon tam zamanlı personel için nisandan itibaren Kovid-19 aşısının zorunlu olacağını bildirdi.
Javid, "Yalnızca Kovid-19'a karşı tam aşılı olduklarını gösterebilenler istihdam edilebilir" dedi.
Henüz aşısını yaptırmamış kişileri desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizen Javid, aşı olunmasını mümkün olduğunca kolay hale getirmek için NHS'deki aşılanmamış personelle bire bir görüşmeler yapılacağını söyledi.
Javid, "Önlenebilir zararlardan kaçınmalı ve NHS'deki hastaları, meslektaşlarımızı ve elbette NHS'nin kendisini korumalıyız” diye konuştu.

NHS personelinin yüzde 90'ının en az 2 doz Kovid-19 aşısı yaptırdığına işaret eden Javid, ancak bazı hastanelerde bu rakamın yüzde 80'e yakın olduğunu kaydetti.
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