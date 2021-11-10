https://tr.sputniknews.com/20211110/iphoneda-dijital-miras-guncellemesi-secilen-kisi-vefat-eden-kisiye-ait-verilere-erisebilecek-1050665902.html

iPhone'da dijital miras güncellemesi: Seçilen kişi vefat eden kişiye ait verilere erişebilecek

iPhone'da dijital miras güncellemesi: Seçilen kişi vefat eden kişiye ait verilere erişebilecek

Apple'ın iOS 15.2 güncellemesiyle vefat ettiğinizde seçtiğiniz kişilerin iPhone'unuzun verilerine erişmesine izin verilecek. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T16:18+0300

2021-11-10T16:18+0300

2021-11-10T16:28+0300

apple

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miras

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Gelmekte olan iOS 15.2 güncellemesiyle sistem iPhone'da 'Miras Bırakılan Kişi' oluşturmaya imkan tanıyacak.Haber Global’in aktardığına göre, bu yeni özellik WWDC 2021'de ortaya çıktı, ancak eylül ayında kullanıma sunulan iOS 15 güncellemesinde yer almadı.iOS 15.2'nin betasında ise bu özellik tespit edildi.Miras Bırakılan Kişi, ölümünüzden sonra Apple kimliği hesabınıza ve iPhone'unuzdaki tüm kişisel bilgilere seçtiğimiz kişilerin erişimine izin veriyor.Fotoğraflarınız, videolarınız ve belgelerinize seçtiğiniz kişi ya da kişiler tarafından erişilebilecek.Ölüm sertifikasının kopyası istenecekGüncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.Miras Bırakılan Kişi, siz öldükten sonra hesabınıza erişmek isteyen kişiden Apple bir erişim anahtarı ve ölüm sertifikasının bir kopyasını talep edecek. Değerlendirmenin ardından olumlu bulunursa kişiye erişim izni verilecek.iPad'de de olacakAynı özellik iPadOS 15.2'de de yer alacak ve iPad'ler için de kullanılabilecek.Miras Bırakılan Kişi oluşturmak için iPhone ya da iPad'inizde Ayarları açıp ekranın üst kısmındaki profilinize dokunun. Ardından şifre ve güvenlik seçeneğine girin. Buradan verilerinize erişmesini istediğiniz kişiyi seçebileceğiniz Legacy Contact'ı göreceksiniz. Doğru kişileri seçtikten sonra onaylayın.

https://tr.sputniknews.com/20210920/ios-15-surumu-erisime-acildi-1049084931.html

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apple, iphone, dijital, miras, ölü