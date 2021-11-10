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iPhone'da dijital miras güncellemesi: Seçilen kişi vefat eden kişiye ait verilere erişebilecek
iPhone'da dijital miras güncellemesi: Seçilen kişi vefat eden kişiye ait verilere erişebilecek
Apple'ın iOS 15.2 güncellemesiyle vefat ettiğinizde seçtiğiniz kişilerin iPhone'unuzun verilerine erişmesine izin verilecek. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:18+0300
2021-11-10T16:28+0300
apple
iphone
dijital
miras
ölü
yaşam
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Gelmekte olan iOS 15.2 güncellemesiyle sistem iPhone'da 'Miras Bırakılan Kişi' oluşturmaya imkan tanıyacak.Haber Global’in aktardığına göre, bu yeni özellik WWDC 2021'de ortaya çıktı, ancak eylül ayında kullanıma sunulan iOS 15 güncellemesinde yer almadı.iOS 15.2'nin betasında ise bu özellik tespit edildi.Miras Bırakılan Kişi, ölümünüzden sonra Apple kimliği hesabınıza ve iPhone'unuzdaki tüm kişisel bilgilere seçtiğimiz kişilerin erişimine izin veriyor.Fotoğraflarınız, videolarınız ve belgelerinize seçtiğiniz kişi ya da kişiler tarafından erişilebilecek.Ölüm sertifikasının kopyası istenecekGüncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.Miras Bırakılan Kişi, siz öldükten sonra hesabınıza erişmek isteyen kişiden Apple bir erişim anahtarı ve ölüm sertifikasının bir kopyasını talep edecek. Değerlendirmenin ardından olumlu bulunursa kişiye erişim izni verilecek.iPad'de de olacakAynı özellik iPadOS 15.2'de de yer alacak ve iPad'ler için de kullanılabilecek.Miras Bırakılan Kişi oluşturmak için iPhone ya da iPad'inizde Ayarları açıp ekranın üst kısmındaki profilinize dokunun. Ardından şifre ve güvenlik seçeneğine girin. Buradan verilerinize erişmesini istediğiniz kişiyi seçebileceğiniz Legacy Contact'ı göreceksiniz. Doğru kişileri seçtikten sonra onaylayın.
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apple, iphone, dijital, miras, ölü

iPhone'da dijital miras güncellemesi: Seçilen kişi vefat eden kişiye ait verilere erişebilecek

16:18 10.11.2021 (güncellendi: 16:28 10.11.2021)
© Fotoğraf : PixabayAkıllı telefon-iPhone
Akıllı telefon-iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Apple'ın iOS 15.2 güncellemesiyle vefat ettiğinizde seçtiğiniz kişilerin iPhone'unuzun verilerine erişmesine izin verilecek.
Gelmekte olan iOS 15.2 güncellemesiyle sistem iPhone'da 'Miras Bırakılan Kişi' oluşturmaya imkan tanıyacak.
Haber Global’in aktardığına göre, bu yeni özellik WWDC 2021'de ortaya çıktı, ancak eylül ayında kullanıma sunulan iOS 15 güncellemesinde yer almadı.
iOS 15.2'nin betasında ise bu özellik tespit edildi.
Miras Bırakılan Kişi, ölümünüzden sonra Apple kimliği hesabınıza ve iPhone'unuzdaki tüm kişisel bilgilere seçtiğimiz kişilerin erişimine izin veriyor.
Fotoğraflarınız, videolarınız ve belgelerinize seçtiğiniz kişi ya da kişiler tarafından erişilebilecek.

Ölüm sertifikasının kopyası istenecek

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
Miras Bırakılan Kişi, siz öldükten sonra hesabınıza erişmek isteyen kişiden Apple bir erişim anahtarı ve ölüm sertifikasının bir kopyasını talep edecek. Değerlendirmenin ardından olumlu bulunursa kişiye erişim izni verilecek.

iPad'de de olacak

Aynı özellik iPadOS 15.2'de de yer alacak ve iPad'ler için de kullanılabilecek.
Miras Bırakılan Kişi oluşturmak için iPhone ya da iPad'inizde Ayarları açıp ekranın üst kısmındaki profilinize dokunun. Ardından şifre ve güvenlik seçeneğine girin. Buradan verilerinize erişmesini istediğiniz kişiyi seçebileceğiniz Legacy Contact'ı göreceksiniz. Doğru kişileri seçtikten sonra onaylayın.
Yeni iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
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iOS 15 sürümü erişime açıldı
20 Eylül, 22:48
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