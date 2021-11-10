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İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar: Bazıları dünyada tek
İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar: Bazıları dünyada tek
İran'ın başkenti Tahran'da açılan Tarihi Otomobiller Müzesi'nde Rıza Şah ve Nasiruddin Şah gibi eski devlet başkanlarının kullandığı asırlık araçlar... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
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Mercedes, Cadillac, Rolls Royce, Porsche, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Chrysler gibi dünyaca ünlü otomobil markalarının tek ya da sınırlı sayıda üretilen örneklerini Tahran'da iki hafta önce açılan müzede görmek mümkün.
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iran, müze, galeri, фото, araba, mercedes

İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar: Bazıları dünyada tek

12:21 10.11.2021 (güncellendi: 12:30 10.11.2021)
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İran'ın başkenti Tahran'da açılan Tarihi Otomobiller Müzesi'nde Rıza Şah ve Nasiruddin Şah gibi eski devlet başkanlarının kullandığı asırlık araçlar sergileniyor.
Mercedes, Cadillac, Rolls Royce, Porsche, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Chrysler gibi dünyaca ünlü otomobil markalarının tek ya da sınırlı sayıda üretilen örneklerini Tahran'da iki hafta önce açılan müzede görmek mümkün.
© AARıza Şah'a ait ABD yapımı Pierce-Arrow A Model aracın o dönem ülke bütçesinin 8'de birine denk gelen bir tutar ödenerek alındığı belirtiliyor. Otomobil, altın süslemeleriyle dikkati çekiyor. Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye ait olduğu belirtilen MPV Tahran aracı, dünyada sadece bir tane üretilmiş. Mercedes, Porsche ve Volkswagen firmalarının ortak üretimi aracın 2 ayrı fren sistemi ve gümüş ile altından olmak üzere 2 anahtarı var. Gümüş anahtarla çalıştırıldığında sadece 2 vitesi devreye giriyor ve sadece 30 kilometre hızla gidiyor. Altın anahtarla çalıştırıldığında ise 4 viteste açılıyor ve 170 kilometre sürat yapabiliyor.
İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar - Sputnik Türkiye
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© AA
Rıza Şah'a ait ABD yapımı Pierce-Arrow A Model aracın o dönem ülke bütçesinin 8'de birine denk gelen bir tutar ödenerek alındığı belirtiliyor. Otomobil, altın süslemeleriyle dikkati çekiyor. Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye ait olduğu belirtilen MPV Tahran aracı, dünyada sadece bir tane üretilmiş. Mercedes, Porsche ve Volkswagen firmalarının ortak üretimi aracın 2 ayrı fren sistemi ve gümüş ile altından olmak üzere 2 anahtarı var. Gümüş anahtarla çalıştırıldığında sadece 2 vitesi devreye giriyor ve sadece 30 kilometre hızla gidiyor. Altın anahtarla çalıştırıldığında ise 4 viteste açılıyor ve 170 kilometre sürat yapabiliyor.
© AAİran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari için de Chrysler 300 modelinden özel bir tasarım yapılmış ve süslemeleri altından işlenmiş. Kullanıldıkları dönemde servet değerinde olan ve günümüzde paha biçilemeyen müzedeki araçların çoğu ya devlet başkanlarına ya da yakınlarına ait.
İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar - Sputnik Türkiye
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© AA
İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari için de Chrysler 300 modelinden özel bir tasarım yapılmış ve süslemeleri altından işlenmiş. Kullanıldıkları dönemde servet değerinde olan ve günümüzde paha biçilemeyen müzedeki araçların çoğu ya devlet başkanlarına ya da yakınlarına ait.
© AARolls-Royce Silver Ghost modeli aracın Ahmed Şah Kaçar'a ait olduğunu ve 1922'de üretildiğini aktaran Faal, "Ahmed Şah'a ait araç 6 silindir özelliğinde sahip ve Pehlevi Hanedanlığı döneminde de kullanıldı. Bu aracın tarihine İran'da 3 ayrı yönetim sığdı. Buradaki en eski araçtır" diye konuştu.
İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar - Sputnik Türkiye
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© AA
Rolls-Royce Silver Ghost modeli aracın Ahmed Şah Kaçar'a ait olduğunu ve 1922'de üretildiğini aktaran Faal, "Ahmed Şah'a ait araç 6 silindir özelliğinde sahip ve Pehlevi Hanedanlığı döneminde de kullanıldı. Bu aracın tarihine İran'da 3 ayrı yönetim sığdı. Buradaki en eski araçtır" diye konuştu.
© AADünyada sadece 4 adet üretildiği belirtilen Rolls Royce Phantom-4 model otomobilden biri de müzede yer alıyor. Müze Müdürü Muhammed Faal, özel tasarıma sahip olan ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes Benz 600 modellerinin 4 tanesinin müzede yer aldığını söyledi. Müzede 4 sergi salonu bulunduğunu aktaran Faal, 55 otomobil, 4 motosiklet ve 2 saltanat faytonu olmak üzere toplam 61 tarihi aracın burada sergilendiğini ifade etti.
İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar - Sputnik Türkiye
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© AA
Dünyada sadece 4 adet üretildiği belirtilen Rolls Royce Phantom-4 model otomobilden biri de müzede yer alıyor. Müze Müdürü Muhammed Faal, özel tasarıma sahip olan ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes Benz 600 modellerinin 4 tanesinin müzede yer aldığını söyledi. Müzede 4 sergi salonu bulunduğunu aktaran Faal, 55 otomobil, 4 motosiklet ve 2 saltanat faytonu olmak üzere toplam 61 tarihi aracın burada sergilendiğini ifade etti.
© AAPehlevi Hanedanlığının kurucusu Rıza Şah ve Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin eşleri Ferah ve Süreyya ile oğlu Rıza Pehlevi'ye ait araçlar da müzedeki gözde otomobiller arasında yer alıyor.
İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar - Sputnik Türkiye
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© AA
Pehlevi Hanedanlığının kurucusu Rıza Şah ve Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin eşleri Ferah ve Süreyya ile oğlu Rıza Pehlevi'ye ait araçlar da müzedeki gözde otomobiller arasında yer alıyor.
© AAİran'da 1848-1896 yıllarında hüküm süren Kaçar Hanedanı Nasiruddin Şah'a ait Nasiri Faytonu olarak bilinen atlı araba ve 1909-1925 yıllarında ülkeyi yöneten Ahmed Şah Kaçar'a ait 1922 üretimi Panther-Laser otomobil de müzede ziyaretçileri bekliyor.
İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
İran'da 1848-1896 yıllarında hüküm süren Kaçar Hanedanı Nasiruddin Şah'a ait Nasiri Faytonu olarak bilinen atlı araba ve 1909-1925 yıllarında ülkeyi yöneten Ahmed Şah Kaçar'a ait 1922 üretimi Panther-Laser otomobil de müzede ziyaretçileri bekliyor.
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