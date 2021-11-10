İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar: Bazıları dünyada tek

© AA Rıza Şah'a ait ABD yapımı Pierce-Arrow A Model aracın o dönem ülke bütçesinin 8'de birine denk gelen bir tutar ödenerek alındığı belirtiliyor. Otomobil, altın süslemeleriyle dikkati çekiyor. Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye ait olduğu belirtilen MPV Tahran aracı, dünyada sadece bir tane üretilmiş. Mercedes, Porsche ve Volkswagen firmalarının ortak üretimi aracın 2 ayrı fren sistemi ve gümüş ile altından olmak üzere 2 anahtarı var. Gümüş anahtarla çalıştırıldığında sadece 2 vitesi devreye giriyor ve sadece 30 kilometre hızla gidiyor. Altın anahtarla çalıştırıldığında ise 4 viteste açılıyor ve 170 kilometre sürat yapabiliyor.