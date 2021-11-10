https://tr.sputniknews.com/20211110/isid-uyeliginden-sinir-disi-edilen-kisi-sahte-pasaportla-istanbul-havalimaninda-yakalandi-1050650164.html

IŞİD üyeliğinden sınır dışı edilen kişi sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

IŞİD üyeliğinden sınır dışı edilen kişi sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda, daha önce IŞİD üyeliğinden hakkında işlem yapılıp sınır dışı edilen Iraklı uyruklu 1 kişi sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T10:02+0300

2021-11-10T10:02+0300

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türkiye

işid

istanbul havalimanı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 08.00 sıralarında, İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrolleri sırasında, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan H.S.R.G isimli Irak uyruklu kişinin durumundan şüphelendi. Şüphelinin yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimlik bilgilerinin Ş.H.S.R.R. olduğu tespit edildi. Yapılan arşiv taramasında, sahte pasaport ve kimlik kullandığı anlaşılan şüpheli Ş.H.S.R.R.'nin, IŞİD'e üye olmak suçundan arandığı, 2018 yılında Hakkâri üzerinden kaçak yollarla giriş yaptığı, Adana'ya yerleşip faaliyetlerde bulunduğu ve 1 yıl sonra yakalanarak Irak'a sınır dışı edildiği anlaşıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

türkiye

istanbul havalimanı

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işid, istanbul havalimanı