Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211110/issizlik-rakamlari-aciklandi-1050650294.html
TUİK açıkladı: İşsizlik Eylül'de yüzde 11.5
TUİK açıkladı: İşsizlik Eylül'de yüzde 11.5
Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11.5 seviyesinde gerçekleşti 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T10:06+0300
2021-11-10T10:20+0300
işsizlik
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103876/05/1038760551_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_75929c541b81c63f48e12189e3ce9d3f.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2021 dönemine ait işgücü rakamlarını açıkladı.Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 45,8 oldu.İşgücü 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 51,7 olarak gerçekleşti.15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7 seviyesinde gerçekleşti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103876/05/1038760551_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_08ee19b7ef75bc50492731a0c3dbb9ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

TUİK açıkladı: İşsizlik Eylül'de yüzde 11.5

10:06 10.11.2021 (güncellendi: 10:20 10.11.2021)
© AAİşsizlik
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
Abone ol
Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11.5 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2021 dönemine ait işgücü rakamlarını açıkladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 45,8 oldu.
İşgücü 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 51,7 olarak gerçekleşti.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7 seviyesinde gerçekleşti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:59Timsahın ağzından cebindeki bıçakla kurtuldu
10:58Konya'da 14 yaşındaki çocuğu vurduran tetikçi: Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım
10:52Nobel Barış Ödüllü Malala, İslami nikah töreniyle 'dünya evine girdiğini' duyurdu
10:51Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 1 dakika durdu
10:42İyi Parti'nin yangın söndürme uçağı için ek bütçe talebi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
10:36Elon Musk'ın Twitter anketi pahalıya mal oldu
10:35ABD, Tacikistan’daki Afgan pilotları tahliye ediyor
10:34İnternet ortamında yardım toplama mevzuatında yeni düzenleme
10:26Öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: 14 yaralı
10:06TUİK açıkladı: İşsizlik Eylül'de yüzde 11.5
10:02IŞİD üyeliğinden sınır dışı edilen kişi sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
10:01ABD bayraklı kıyafetler giyen İtalyan Maneskin grubuna kendi ülkesinden taklitçilik suçlaması
09:58Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 10 Kasım paylaşımı
09:52Sabah yazarı Barlas: Bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?
09:50Bakan Kurum: Türkiye’deki küresel ısınma dünya ortalamasının iki katına yakın
09:50Wozniak ile Jobs'ın tasarladığı ilk Apple bilgisayarı, açık artırmayla satışa çıkarıldı
09:43Müteahhite 'eksper seçme' hakkı geliyor
09:25Demi Lovato kendi tasarladığı cinsiyetsiz seks oyuncağını tanıttı
09:24Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
09:19Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: '2023 hedeflerimize kararlılıkla devam ediyoruz'