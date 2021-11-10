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SEYİR HALİ
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https://tr.sputniknews.com/20211110/istanbul-eczaci-odasi-645-adet-ilacta-temin-sikintisi-yasiyoruz-1050656704.html
İstanbul Eczacı Odası: 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz
İstanbul Eczacı Odası: 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan “Ateş düşürücü, ağrı kesici, soğuk algınlığı, bazı antibiyotikler, tansiyon, kalp hastalığı ilaçları ve antidepresanlarla... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T12:44+0300
2021-11-10T12:44+0300
seyir hali
radyo
ilaç
türk eczacıları birliği (teb)
türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)
istanbul eczacı odası
erişim
şeker pınar özcan
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İstanbul Eczacı Odası: 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz
11.10.2021 SEYİR HALİ
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun hastaların belirli ilaçları bulmakta zorlandığını iddialarına yönelik “Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Özcan, ilaçlara erişim konusundaki sorunları ve sebepleri “Bir ilaç sıkıntımız eczanelerimizde maalesef var. Şu anda nöbetçi veya gündüz gittiğinizde reçetenizle çok basit ağrı kesicileri ve ateş düşürücüleri bulamıyorsanız burada bir sorun var demektir. İki sebep bu sefer üst üste bindi aslında. Birincisi tamamen üretici firmalardan kaynaklı, üreticilerin özellikle çocuk ilaçlarındaki planlamaları geçen seneki rakamlara göre yapmalarıdır. O zaman pandemi ve tedbir çok daha farklıydı. Okullar açık değildi. Vakalar bu kadar patlamamıştı. Onun dışında her sene sonunda yaşadığımız zam beklentisiyle ilaçların piyasada azalarak Şubat ayına kadar yok sıkıntısı çekmemiz. Bu ikisi bir araya gelmiş durumda ve gerçekten hem vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyor hem biz eczacılar olarak hizmeti vermekte artık zorlanıyoruz” diye aktardı.‘Kronik hastalık ilaçlarında da bulamadıklarımız olmaya başladı’Erişiminde sorun gördükleri ilaçları sayan Özcan, ilaç sıkıntısının boyutu konusunda “Şu anda en öncelikli çocuk ilaçlarında çok büyük sıkıntımız var. Ateş düşürücü, ağrı kesici, soğuk algınlığı ilaçları şu ara çok reçetelendirilen ilaçlar, bazı antibiyotikler, tansiyon, kalp hastalığı ilaçları ve antidepresanlarla alakalı maalesef yaşadığımız sıkıntılar var. Kronik hastalık ilaçlarında da artarak devam ediyor, bulamadıklarımız olmaya başladı. Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre şu an 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.‘Senede bir yapacağınız zammı bölerseniz sene sonundaki bu şişkinliği bu derecede yaşamazsınız’Özcan, ilaç firmalarının erişime etkisini “İlaç firmaları bir ilaç yani ürün kar edilebilir olmalı mantığı ile bakarlar. Eğer fiyatlandırmadan dolayı yeterince kar elde edemiyorsa ya da zarar ediyorsa getirmemeyi tercih eder. İlaçta bir döviz kuru var. Euro kuru ile yapıyoruz biz bunu. İlaçtaki kurumuz 4.57, aradaki rakam reel rakamdan uzaklaştıkça firmalar zarar ettikleri noktada getirmemeyi tercih ediyorlar. Eczacı olarak böyle bir şey söyleme anlayışında asla olamayız ama ticari olarak baktığınızda firmalar getirmiyor ya da üretmiyorlar. Senede bir yapacağınız zammı bölerseniz sene sonundaki bu şişkinliği bu derecede yaşamazsınız” diye anlattı.
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Ali Çağatay
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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radyo, ilaç, türk eczacıları birliği (teb), türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck), istanbul eczacı odası, erişim, şeker pınar özcan, аудио

İstanbul Eczacı Odası: 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz

12:44 10.11.2021
SEYİR HALİ
İstanbul Eczacı Odası: 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan “Ateş düşürücü, ağrı kesici, soğuk algınlığı, bazı antibiyotikler, tansiyon, kalp hastalığı ilaçları ve antidepresanlarla alakalı yaşadığımız sıkıntılar var. Türk Eczacıları Birliği’nin açıklamasına göre şu an 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun hastaların belirli ilaçları bulmakta zorlandığını iddialarına yönelik “Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Özcan, ilaçlara erişim konusundaki sorunları ve sebepleri “Bir ilaç sıkıntımız eczanelerimizde maalesef var. Şu anda nöbetçi veya gündüz gittiğinizde reçetenizle çok basit ağrı kesicileri ve ateş düşürücüleri bulamıyorsanız burada bir sorun var demektir. İki sebep bu sefer üst üste bindi aslında. Birincisi tamamen üretici firmalardan kaynaklı, üreticilerin özellikle çocuk ilaçlarındaki planlamaları geçen seneki rakamlara göre yapmalarıdır. O zaman pandemi ve tedbir çok daha farklıydı. Okullar açık değildi. Vakalar bu kadar patlamamıştı. Onun dışında her sene sonunda yaşadığımız zam beklentisiyle ilaçların piyasada azalarak Şubat ayına kadar yok sıkıntısı çekmemiz. Bu ikisi bir araya gelmiş durumda ve gerçekten hem vatandaşlarımız mağduriyet yaşıyor hem biz eczacılar olarak hizmeti vermekte artık zorlanıyoruz” diye aktardı.

‘Kronik hastalık ilaçlarında da bulamadıklarımız olmaya başladı’

Erişiminde sorun gördükleri ilaçları sayan Özcan, ilaç sıkıntısının boyutu konusunda “Şu anda en öncelikli çocuk ilaçlarında çok büyük sıkıntımız var. Ateş düşürücü, ağrı kesici, soğuk algınlığı ilaçları şu ara çok reçetelendirilen ilaçlar, bazı antibiyotikler, tansiyon, kalp hastalığı ilaçları ve antidepresanlarla alakalı maalesef yaşadığımız sıkıntılar var. Kronik hastalık ilaçlarında da artarak devam ediyor, bulamadıklarımız olmaya başladı. Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre şu an 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.

‘Senede bir yapacağınız zammı bölerseniz sene sonundaki bu şişkinliği bu derecede yaşamazsınız’

Özcan, ilaç firmalarının erişime etkisini “İlaç firmaları bir ilaç yani ürün kar edilebilir olmalı mantığı ile bakarlar. Eğer fiyatlandırmadan dolayı yeterince kar elde edemiyorsa ya da zarar ediyorsa getirmemeyi tercih eder. İlaçta bir döviz kuru var. Euro kuru ile yapıyoruz biz bunu. İlaçtaki kurumuz 4.57, aradaki rakam reel rakamdan uzaklaştıkça firmalar zarar ettikleri noktada getirmemeyi tercih ediyorlar. Eczacı olarak böyle bir şey söyleme anlayışında asla olamayız ama ticari olarak baktığınızda firmalar getirmiyor ya da üretmiyorlar. Senede bir yapacağınız zammı bölerseniz sene sonundaki bu şişkinliği bu derecede yaşamazsınız” diye anlattı.
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