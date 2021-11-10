Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211110/istanbulda-10-kasim-15-temmuz-koprusu-taksim-ve-domabahcede-hayat-durdu-1050652050.html
İstanbul'da 10 Kasım: 15 Temmuz Köprüsü, Taksim ve Domabahçe'de hayat durdu
İstanbul'da 10 Kasım: 15 Temmuz Köprüsü, Taksim ve Domabahçe'de hayat durdu
15 Temmuz köprüsü, Taksim ve Domabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T11:04+0300
2021-11-10T11:03+0300
türkiye
istanbul
atatürk
mustafa kemal atatürk
10 kasım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049403775_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d698ba0f8c0c298d235ec52556bf98b5.jpg
15 Temmuz Köprüsü'nde sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu. Taksim Meydanı'nda ise İstanbul Valisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı resmi protokolle anma yapıldı.Dolmabahçe'de ise ziyaretçiler sıra beklediği anlarda çalan sirenle saygı duruşunda bulundu.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049403775_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ba06cd4ae4d8db1c66b78f6ffce00c42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım

İstanbul'da 10 Kasım: 15 Temmuz Köprüsü, Taksim ve Domabahçe'de hayat durdu

11:04 10.11.2021
© DHAAtatürk Kültür Merkezi
Atatürk Kültür Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© DHA
Abone ol
15 Temmuz köprüsü, Taksim ve Domabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.
15 Temmuz Köprüsü'nde sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu. Taksim Meydanı'nda ise İstanbul Valisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı resmi protokolle anma yapıldı.
Dolmabahçe'de ise ziyaretçiler sıra beklediği anlarda çalan sirenle saygı duruşunda bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:30Akaryakıtta kaçakçılığı engelleyecek sistem kurulacak
12:27Bakan Ersoy: Dünyada her 13 kişiden biri Türk dizisi izliyor
12:21İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar: Bazıları dünyada tek
12:21Dolar 9.80 liranın üzerini gördü
12:19Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti
12:17Rusya Dışişleri’nden Polonya’ya göçmen krizi yanıtı: Çok safmışsınız gibi yalanlar söyleyemezsiniz
12:11Marie Antoinette'in bilezikleri açık artırmayla 8 milyon dolara satıldı
12:08Elektrik işçisi emniyet kemerine bağlı haldeyken saygı duruşunda bulundu
11:58Bulgaristan’da bir ilk: Türk kökenli Karadayı cumhurbaşkanlığına aday
11:56Justin Bieber sahneye başörtüsüyle çıktı
11:45Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede Gazi'nin mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz
11:39Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane cuma' uyarısı: 'Önce zam sonra indirim'e dikkat
11:38Aşı karşıtlığına savaş açan Pfizer karikatürle anlattı: Sizin arkanızda bilim var
11:37İçişleri'nden Yunanistan'a videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta
11:28Norveç'te yeni Kovid-19 kısıtlamaları gündemde, Çekya'da günlük rekor
11:15İçişleri: 2016'da Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı
11:08AK Partili Çamlı'dan Anıtkabir paylaşımı: Keşke bir köşesinde de mescid olsaydı
11:04İstanbul'da 10 Kasım: 15 Temmuz Köprüsü, Taksim ve Domabahçe'de hayat durdu
10:59Timsahın ağzından cebindeki bıçakla kurtuldu
10:58Konya'da 14 yaşındaki çocuğu vurduran tetikçi: Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım