İstanbul'da 10 Kasım: 15 Temmuz Köprüsü, Taksim ve Domabahçe'de hayat durdu

15 Temmuz Köprüsü'nde sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu. Taksim Meydanı'nda ise İstanbul Valisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı resmi protokolle anma yapıldı.Dolmabahçe'de ise ziyaretçiler sıra beklediği anlarda çalan sirenle saygı duruşunda bulundu.
15 Temmuz köprüsü, Taksim ve Domabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.
15 Temmuz Köprüsü'nde sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu. Taksim Meydanı'nda ise İstanbul Valisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı resmi protokolle anma yapıldı.
Dolmabahçe'de ise ziyaretçiler sıra beklediği anlarda çalan sirenle saygı duruşunda bulundu.