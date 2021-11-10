Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211110/isvec-basbakani-lofven-istifa-etti-1050662730.html
İsveç Başbakanı Löfven istifa etti
İsveç Başbakanı Löfven istifa etti
Önceden açıkladığı üzere görevini bırakan İsveç Başbakanı Löfven, yerine Ekonomi ve Maliye Bakanı Andersson'u önerdi. Seçilirse, Andersson ülkenin ilk kadın... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T15:06+0300
2021-11-10T15:07+0300
stefan löfven
başbakan
isveç demokratlar partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050662801_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_e852f3c6dcea5724b276a265b99e88ec.jpg
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Meclis Başkanı Andreas Norlen'e istifasını sundu. Sosyal Demokrat Parti başkanlığını 5 Kasım'da bırakan Löfven, yerine yeni hükümet kurması için Ekonomi ve Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önerdi. Göteborg'daki kongrede Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri Ekonomi ve Maliye Bakanı Andersson olmuştu. Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin bu hafta parlamentoda oylanması bekleniyor. Merkez Partisi de Andersson'u destekleyeceğini duyurmuştu. Andersson'un seçilmesi halinde ülke tarihinde ilk defa bir kadın başbakan olarak tarihe geçecek.
https://tr.sputniknews.com/20210822/isvec-basbakani-stefan-lofven-basbakanligi-birakiyor-1048230876.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050662801_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b0b81f2233eeaf12224f5d60f8946b1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
stefan löfven, başbakan, isveç demokratlar partisi

İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

15:06 10.11.2021 (güncellendi: 15:07 10.11.2021)
© REUTERS / TT NEWS AGENCYStefan Lofven
Stefan Lofven - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
Abone ol
Önceden açıkladığı üzere görevini bırakan İsveç Başbakanı Löfven, yerine Ekonomi ve Maliye Bakanı Andersson'u önerdi. Seçilirse, Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı olacak.
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Meclis Başkanı Andreas Norlen'e istifasını sundu.
Sosyal Demokrat Parti başkanlığını 5 Kasım'da bırakan Löfven, yerine yeni hükümet kurması için Ekonomi ve Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önerdi.
Göteborg'daki kongrede Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri Ekonomi ve Maliye Bakanı Andersson olmuştu.
Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin bu hafta parlamentoda oylanması bekleniyor. Merkez Partisi de Andersson'u destekleyeceğini duyurmuştu. Andersson'un seçilmesi halinde ülke tarihinde ilk defa bir kadın başbakan olarak tarihe geçecek.
Stefan Lofven - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
DÜNYA
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, başbakanlığı bırakıyor
22 Ağustos, 16:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:36Antalya'da yanan alanlarda ilk fidan yarın dikilecek
15:33Rasim Ozan Kütahyalı: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor
15:28Seul, metaverse'e adım atan ilk kent olacak
15:27Kocaeli'de organize sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
15:23Putin’den Merkel'e 'AB ile Minsk arasında göç krizi konusunda doğrudan görüşme başlatma' çağrısı
15:19Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti
15:14Öğrencilerin maskotu oldu: Karamel, Ordu İmam Hatip Ortaokulu'nda derslere giriyor
15:13Google, 10 Kasım'da Atatürk'ü siyah kurdele ile andı
15:06İsveç Başbakanı Löfven istifa etti
14:54Belarus: AB yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklüyor
14:41İsveç, ulusal nüfus kaydında yasal cinsiyet değiştirme yaşını 12'ye indiriyor
14:40Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
14:37Bütçe görüşmelerinde 'İstanbul Sözleşmesi' protestosu
14:35Bilim insanları, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı koruyan antikor keşfetti
14:34Fransa'da canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı
14:30Amerikan savaş gemileri yeniden Karadeniz’de: ‘ABD, Rusya ile doğrudan çatışmayı göze alamaz’
14:27Hazır giyimde iplik krizi: Sektör temsilcileri ihracata sınırlama getirilmesini istiyor
14:19'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
14:11AB mahkemesi Google'ın 2.42 milyar euro'luk cezasını onadı
14:08UEFA'dan meşale cezası: İki deplasman maçında Galatasaray taraftarı olmayacak