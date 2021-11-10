Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenazesinden dönen İYİ Parti konvoyunda kaza meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aracı ile bir koruma aracı, yola aniden çıkan bir köpek yüzünden yoldan çıktı. Parti kaynakları, kazada yaralanan olmadığını aktardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenaze töreninden dönen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konvoyunda kaza meydana geldi. Olayda ciddi bir tehlike atlatılırken, yaralanan olmadığı öğrenildi.
Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenazesinden dönen İYİ Parti konvoyunda kaza meydana geldi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aracı ile bir koruma aracı, yola aniden çıkan bir köpek yüzünden yoldan çıktı.
Parti kaynakları, kazada yaralanan olmadığını aktardı.