https://tr.sputniknews.com/20211110/iyi-parti-lideri-meral-aksener-ab-buyukelcileriyle-gorustu-1050666334.html

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi'nin ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T16:26+0300

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2021-11-10T16:26+0300

türkiye

meral akşener

avrupa birliği

ab türkiye delegasyonu

büyükelçi

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığında AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle bir araya geldi.AB Rezidansı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Güncel ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıda ‘iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem’ hususunda partimizce yapılan çalışmalar konusunda muhataplarımıza bilgi verilmiş ve ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği perspektifi konusunda da görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi. AB Türkiye Delegasyonu da Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Toplantıda Akşener'e, Uluslararası Politikalar Başkanı, Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Kamil Erozan, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem ile Aydın Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Aydın Adnan Sezgin eşlik etti.

türkiye

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meral akşener, avrupa birliği, ab türkiye delegasyonu, büyükelçi, iyi parti