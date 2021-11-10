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İYİ Parti lideri Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
© Twitter/ Avrupa Birliği (AB) Türkiye DelegasyonuAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı
© Twitter/ Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi'nin ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü. Görüşmede, Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığında AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
AB Rezidansı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Güncel ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıda ‘iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem’ hususunda partimizce yapılan çalışmalar konusunda muhataplarımıza bilgi verilmiş ve ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği perspektifi konusunda da görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.
AB Türkiye Delegasyonu da Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
AB Rezidansı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Güncel ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıda ‘iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem’ hususunda partimizce yapılan çalışmalar konusunda muhataplarımıza bilgi verilmiş ve ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği perspektifi konusunda da görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.
AB Türkiye Delegasyonu da Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB Büyükelçileri bugün AB Rezidansı'nda @meral_aksener ile görüştü. Toplantıda Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/pglnBxs3H9— AB Türkiye Delegasyonu 🇪🇺 EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) November 10, 2021
Toplantıda Akşener'e, Uluslararası Politikalar Başkanı, Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Kamil Erozan, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem ile Aydın Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Aydın Adnan Sezgin eşlik etti.