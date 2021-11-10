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İYİ Parti lideri Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
İYİ Parti lideri Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi'nin ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:26+0300
2021-11-10T16:26+0300
türkiye
meral akşener
avrupa birliği
ab türkiye delegasyonu
büyükelçi
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığında AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle bir araya geldi.AB Rezidansı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Güncel ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıda ‘iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem’ hususunda partimizce yapılan çalışmalar konusunda muhataplarımıza bilgi verilmiş ve ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği perspektifi konusunda da görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi. AB Türkiye Delegasyonu da Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Toplantıda Akşener'e, Uluslararası Politikalar Başkanı, Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Kamil Erozan, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem ile Aydın Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Aydın Adnan Sezgin eşlik etti.
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meral akşener, avrupa birliği, ab türkiye delegasyonu, büyükelçi, iyi parti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

16:26 10.11.2021
© Twitter/ Avrupa Birliği (AB) Türkiye DelegasyonuAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Twitter/ Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi'nin ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü. Görüşmede, Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığında AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

AB Rezidansı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Güncel ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıda ‘iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem’ hususunda partimizce yapılan çalışmalar konusunda muhataplarımıza bilgi verilmiş ve ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği perspektifi konusunda da görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

AB Türkiye Delegasyonu da Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Toplantıda Akşener'e, Uluslararası Politikalar Başkanı, Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Kamil Erozan, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem ile Aydın Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Aydın Adnan Sezgin eşlik etti.
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