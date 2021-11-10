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https://tr.sputniknews.com/20211110/justin-bieber-sahneye-basortusuyle-cikti-1050653588.html
Justin Bieber sahneye başörtüsüyle çıktı
Justin Bieber sahneye başörtüsüyle çıktı
Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T11:56+0300
2021-11-10T11:56+0300
2021-11-10T12:00+0300
dünya
justin bieber
konser
başörtüsü
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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, son konserinde sahneye başörtüsüyle çıktı.Bieber'in başörtülü görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.Bieber ayrıca, başörtülü görüntülerini kendi Instagram hesabından da paylaştı.
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justin bieber, konser, başörtüsü
Justin Bieber sahneye başörtüsüyle çıktı 11:56 10.11.2021 (güncellendi: 12:00 10.11.2021)
Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, son konserinde sahneye başörtüsüyle çıktı.
Bieber'in başörtülü görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.
Bieber ayrıca, başörtülü görüntülerini kendi Instagram hesabından da paylaştı.