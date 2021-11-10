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Kadıköy'de su borusu patladı
Kadıköy'de su borusu patladı
İstanbul Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T01:36+0300
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türkiye
istanbul
kadıköy
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı noktada su borusunda patlama meydana geldi.Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, sokak üzerinde birikintiler oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti.Ekiplerin bölgedeki çalışmasının devam edeceği öğrenildi.
türkiye
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istanbul, kadıköy, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

Kadıköy'de su borusu patladı

01:36 10.11.2021
© AAKadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu.
Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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İstanbul Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu.
Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı noktada su borusunda patlama meydana geldi.
Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, sokak üzerinde birikintiler oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti.
Ekiplerin bölgedeki çalışmasının devam edeceği öğrenildi.
© AAKadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu.
Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu.
© AA
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