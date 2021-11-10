Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211110/kadikoyde-su-borusu-patladi-1050643014.html
Kadıköy'de su borusu patladı
Kadıköy'de su borusu patladı
İstanbul Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T01:36+0300
2021-11-10T01:36+0300
2021-11-10T01:36+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050642967_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_012c280b76004dcab92efaf462cc5dd7.jpg
Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı noktada su borusunda patlama meydana geldi.Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, sokak üzerinde birikintiler oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti.Ekiplerin bölgedeki çalışmasının devam edeceği öğrenildi.
türkiye
istanbul
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050642967_3:0:1998:1496_1920x0_80_0_0_7174a055db7bff146221b3c402c18524.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kadıköy, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
Kadıköy'de su borusu patladı
İstanbul Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu.
Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı noktada su borusunda patlama meydana geldi.
Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, sokak üzerinde birikintiler oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti.
Ekiplerin bölgedeki çalışmasının devam edeceği öğrenildi.