https://tr.sputniknews.com/20211110/katarda-calisip-maaslarini-alamayan-turk-isciler-bize-yardim-eli-uzatacak-birilerini-ariyoruz-1050677535.html

Katar’da çalışıp maaşlarını alamayan Türk işçiler: Bize yardım eli uzatacak birilerini arıyoruz

Katar’da çalışıp maaşlarını alamayan Türk işçiler: Bize yardım eli uzatacak birilerini arıyoruz

Katar’da çalışan Türk işçiler, kendilerine maaş ödenmediğini, barınma şartlarının yetersiz olduğunu, elektriklerinin kesildiğini ve ara ara yemek verilmediğini... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T22:07+0300

2021-11-10T22:07+0300

2021-11-10T22:07+0300

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Nisan 2021'de Katar'a giden Türk işçiler, B.C.I.C adlı şirketin 6.5 ayda kendilerine toplamda 1.5 maaş ödeme yaptığını, Ağustos ayından beri de hiç ödeme alamadıklarını söyledi.İşçiler ayrıca elektriklerinin kesildiğini ve klimalarının çalışmadığını, sıcaktan dolayı odalarında durmakta zorlandıklarını anlattı. Ayrı ayrı zamanlarda 3-4 kere yemeklerinin kesildiğini de belirten işçiler, en son bir hafta önce 4 gün üst üste yemek gelmediğini ve aç kaldıklarını dile getirdi.Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre, Yaşadıklarını sorunları Türkiye Büyükelçiliği'ne anlattıklarını ve ‘Süreci takip ediyoruz, Çalışma Bakanlığı ile görüşmedeyiz, başka bir şey yapamıyoruz' şeklinde yanıt verildiğini aktardı.Seslerinin duyulmasını ve Türkiye’ye dönmeyi isteyen 22 kişilik Türk işçi ekibi, barındıklarını kamplarda alkışlarla ve ıslıklarla eylem başlattılar.'6.5 aydır buradayız'Yaşadıkları sorunları ve taleplerini Sözcü'ye anlatan Türk işçilerin ustabaşısı Abdullah Sağlam, şöyle konuştu:-Burada daha kalabalıktık, giden arkadaşlarımız oldu. Şu an iki grup kaldık. Kimimiz 5 Nisan'da geldik, kimimiz 29 Nisan'da buraya geldik. İki arkadaşımız da 3 Aralık 2020'de geldi. Geldiğimiz günden beri iki bayram geçti, bize ödeme yapmadıkları için iki bayramda da evimize para gönderemedik.-Yaklaşık 6.5 aydır buradayız. Biz geldiğimizde bayrama 15 gün vardı, Türkiye'de konuşmamız; bayram için evlerimize en azından 500'er dolar yatıracaklardı. Bunu yatırmadılar. Buraya geldiğimizde bize buradaki ihtiyaçlarımız için bir miktar para ödenecekti, onlar da verilmedi.'6.5 ayda toplam 1.5 maaş aldık'-İşçilerin kaldığı kamplar var burada, bu kamplar o kadar kötü ki… Böceklerle, farelerle burada yaşam mücadelesi veriyoruz. Yaklaşık 2.5 – 3 ay çalıştıktan sonra buranın para birimiyle bize 2 bin riyal verildi. Peşinden 2 bin riyal daha verildi.-Ondan sonra da 14 Ağustos'ta 6 bin riyal aldık. Aldığımız tüm para da bu zaten. 10 bin riyal aldık ama bazı arkadaşlarımız en son ödenen 6 bin riyal'i de almadı. Normal standartlarda (alacakları maaş olarak) gelen arkadaşlar bu 6.5 ayda yapılan üç ödemenin sonunda toplamda ortalama 1.5 maaş almış oldu.-Bazıları bir maaş bile almadı. 4 bin riyal alan arkadaşlar bile var, bu bir maaşa bile tekabül etmiyor. Bir maaş ortalama 6 bin 500 riyal civarında.'Şantiyede su ihtiyaçlarımız giderilmedi'-Türkiye'de ailelerimiz, çoluğumuz çocuğumuz ayrı sıkıntı yaşıyor, biz burada ayrı bir sıkıntı yaşıyoruz. O sıcak aylarda işlere başladık, şantiyede su ihtiyaçlarımız giderilmedi.-Türkiye'den kendi cebimizde harçlıkla gelmiştik, onun tamamını su alabilmek için harcadık. Yemeklerimiz de çok kötü.-Paralarımızı alamamaya başlayınca işe çıkmadık, grev yaptık. Şirket bizi tabiri caizse Katar'a getirip bıraktı, hiçbir şeyimizle ilgilenmediler. Hasta olduk, hastaneye götürmediler.-Hasta olan arkadaşlarımız 400 – 500 Riyal tutan masraflarını, bu da ortalama bin 100 – bin 200 gibi bir miktar yapıyor, kendi ceplerinden ödediler. Arkadaşımızın ablası vefat etti 3 ay önce, onun cenazesine göndermediler. ‘Gider-gelirsen 13 bin riyal, yani 2 maaşın gider' dediler.'Elektriğimizi, yemeğimizi kestiler'-3.5 – 4 aya yakındır cebimizde 1 kuruş para yok. Bizi burada yıldırmak için bu sıcaklarda elektriğimizi kestiler, klimalarımız çalışmadı. Bizi buradan atmak için zorlamıyorlar ama yıldırmaya çalışıyorlar.-Ayrı ayrı zamanlarda 3-4 kere yemeklerimizi kestiler. En son bir hafta önce yemeğimizi kesitler, 4 gün üst üste yemek gelmedi. Aç kaldık. İmkanı olan arkadaşlar yumurta, domatesle menemen yaptı.'Bize yardım eli uzatacak birilerini arıyoruz'-Biz konsolosluğa gittik, Dışişleri Bakanlığı'na, CİMER'E başvurularımızı yaptık. Konsolosluk, ‘Biz süreci takip ediyoruz, Çalışma Bakanlığı ile görüşmedeyiz, başka bir şey yapamıyoruz' dediler. Bize yardım eli uzatacak birilerini arıyoruz.

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katar, işçi, maaş, yardım, çağrı, destek, emekçiler