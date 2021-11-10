https://tr.sputniknews.com/20211110/kavgayi-ayirmak-istedi-tufekle-vurularak-olduruldu-1050645436.html

Kavgayı ayırmak istedi, tüfekle vurularak öldürüldü

Kavgayı ayırmak istedi, tüfekle vurularak öldürüldü

İzmir Bayraklı'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Nurettin Dinç, pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T04:35+0300

2021-11-10T04:35+0300

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türkiye

izmir

adli tıp kurumu

bayraklı

şüpheli

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Cengizhan Mahallesi 1615 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen Nurettin Dinç (63) pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.2 çocuk babası olduğu ve nakliyecilik yaptığı belirtilen Dinç'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

türkiye

izmir

bayraklı

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izmir, adli tıp kurumu, bayraklı, şüpheli