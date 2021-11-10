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https://tr.sputniknews.com/20211110/kidem-tazminatinda-tavan-ucret-degisiyor-1050647107.html
Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor
Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor
Bu yıl için 8 bin 284 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı Ocak 2022'de 9 bin lirayı geçecek. Beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 45 bin lira... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T07:38+0300
2021-11-10T07:37+0300
ekonomi
kıdem tazminatı
ücret
değişiklik
ikramiye
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Kıdem tazminatını hak edenlere yapılacak ödemelerde üst sınır olan "kıdem tazminatı tavanı" bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Tavan tazminat hesaplamasında maksimum devlet memurunun aldığı maaş esas alınıyor.Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Memurlara toplu sözleşme ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.Kıdem tazminat tavanı nedir?Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Emekli olmayı düşünenler, bazı durumlarda çalışan için alacakları tazminatın en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bu yıl için açıklanan tavan 8 bin 284 lira olup, beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira tazminat alabiliyor.İşveren isterse fazla ödeme yapabilir mi?İşverenin istemesi durumunda kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde ödeme yapmasında bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor. İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödemeye zorlanamaz.2022 için ne kadar olması bekleniyor?Sabah'ta yer alan habere göre, tavan tazminat maksimum devlet memurunun maaşını geçemiyor. Bu yılın ocak ayı ile temmuz ayında memurların alacakları zam oranları belirlendiğinden gelecek yıl için tavan tutarın ocak ayında 9100 liraya, 1 Temmuz'dan sonra da 10 bin liraya çıkması bekleniyor.Kıdem tazminatı ne zaman belirleniyor?Tavan miktarı ocak ve temmuz ayı başında belirleniyor. 2020'de 7 bin 639 lira olan tavan tutarı bu yıl 1 Temmuz ve sonrası dönem için 8 bin 284 lira olmuştu. Çalışanlar evlilik, askerlik veya 15 yıl 3600 gün ile işten ayrılacaksa bu haklarını ocak ve temmuz aylarında kullanmaları lehine olur.Tavan ücret neye göre belirleniyor?En yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesine göre hesaplama yapılıyor. Tavanın belirlenmesinde esas olan tutar en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarıdır. Toplu sözleşme, hizmet akitleriyle belirlenen kıdemin yıllık miktarı memurlara Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 1 yıl için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.Kıdem tazminatı tavanı aşarsa ödeme yapılabiliyor mu?Tavanı aşan tutar için tazminat ödenmiyor. Prime esas kazancı yüksekten bildirilen ve tavan tazminatını aşanların bir yıllık çalışmasının karşılığı olarak alacakları tazminat miktarı maksimum tavan olur. Aşan kısma ödeme söz konusu değil.
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kıdem tazminatı, ücret, değişiklik, ikramiye

Kıdem tazminatında tavan ücret değişiyor

07:38 10.11.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Bu yıl için 8 bin 284 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı Ocak 2022'de 9 bin lirayı geçecek. Beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 45 bin lira ödeme alacak.
Kıdem tazminatını hak edenlere yapılacak ödemelerde üst sınır olan "kıdem tazminatı tavanı" bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Tavan tazminat hesaplamasında maksimum devlet memurunun aldığı maaş esas alınıyor.
Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Memurlara toplu sözleşme ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

Kıdem tazminat tavanı nedir?

Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Emekli olmayı düşünenler, bazı durumlarda çalışan için alacakları tazminatın en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bu yıl için açıklanan tavan 8 bin 284 lira olup, beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira tazminat alabiliyor.

İşveren isterse fazla ödeme yapabilir mi?

İşverenin istemesi durumunda kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde ödeme yapmasında bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor. İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminatı ödemeye zorlanamaz.

2022 için ne kadar olması bekleniyor?

Sabah'ta yer alan habere göre, tavan tazminat maksimum devlet memurunun maaşını geçemiyor. Bu yılın ocak ayı ile temmuz ayında memurların alacakları zam oranları belirlendiğinden gelecek yıl için tavan tutarın ocak ayında 9100 liraya, 1 Temmuz'dan sonra da 10 bin liraya çıkması bekleniyor.

Kıdem tazminatı ne zaman belirleniyor?

Tavan miktarı ocak ve temmuz ayı başında belirleniyor. 2020'de 7 bin 639 lira olan tavan tutarı bu yıl 1 Temmuz ve sonrası dönem için 8 bin 284 lira olmuştu. Çalışanlar evlilik, askerlik veya 15 yıl 3600 gün ile işten ayrılacaksa bu haklarını ocak ve temmuz aylarında kullanmaları lehine olur.

Tavan ücret neye göre belirleniyor?

En yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesine göre hesaplama yapılıyor. Tavanın belirlenmesinde esas olan tutar en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarıdır. Toplu sözleşme, hizmet akitleriyle belirlenen kıdemin yıllık miktarı memurlara Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 1 yıl için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.
Kıdem tazminatı tavanı aşarsa ödeme yapılabiliyor mu?
Tavanı aşan tutar için tazminat ödenmiyor. Prime esas kazancı yüksekten bildirilen ve tavan tazminatını aşanların bir yıllık çalışmasının karşılığı olarak alacakları tazminat miktarı maksimum tavan olur. Aşan kısma ödeme söz konusu değil.
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