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https://tr.sputniknews.com/20211110/konyada-14-yasindaki-cocugu-vurduran-tetikci-cocugum-icin-kabul-etmek-zorunda-kaldim-1050651737.html
Konya'da 14 yaşındaki çocuğu vurduran tetikçi: Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım
Konya'da 14 yaşındaki çocuğu vurduran tetikçi: Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım
Konya'da boşandığı eşine gözdağı vermek isteyen baba 14 yaşındaki öz kızını Ayşenur B. isimli kadına vurdurtmuştu. Serbest kalan tetikçi Ayşenur B.'nin ifadesi... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T10:58+0300
2021-11-10T12:21+0300
türkiye
konya
silahlı saldırı
cinayet
tetikçi
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Konya'da, babası Ali E.'nin azmettirmesiyle, 14 yaşındaki kızı M.E.'yi vuran Ayşenur B.'nin ifadesine ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, 14 yaşındaki kızı bacağından kurşunlayan Ayşenur B. "Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım" dedi.Ayşenur B., kanser olan 6 yaşındaki çocuğuna hastanede kemoterapi aldırdığını anlatarak, "Sonra yanıma Ali E.'nin arkadaşı Hüseyin Çekiç geldi. Bana 'Seninle işimiz var, birine sıkacaksın' dedi. Ben de 'Kime neden sıkacakmışım, yapmam' dedim. 'Çocuğunun hayatını düşünüyorsan yapacaksın' dedi. Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu."6 yaşındaki kanser hastası çocuğuma zarar vermekle tehdit ettiler" diyen Ayşenur B., şöyle devam etti: "Hüseyin bana bir silah verdi. Beni araçla cadde üzerinde indirdi. Tanınmamak için camiye giderek üzerimi değiştirdim ve çarşaf giydim. Sonra kafeye gittim. Kızı vurmayı hiç istemedim. Elim titreye titreye tetiğe bastım. Sonra hemen kafeden kaçtım. Kaçarken polisler beni yakalamaya çalıştı. Onlara yönelik ateş etmedim. Ateş edip etmediğimi de hatırlamıyorum. Sonra olay yerinden geldiğimiz arabayla kaçtık. Yaşananlar nedeniyle pişmanım."'Beni vuran babamın sevgilisi'Öte yandan Ayşenur B. tarafından bacağından vurulan 14 yaşındaki M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için şikâyetçi olmadığını söyleyen M.E., "Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Beni vuran Ayşenur B. babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından da korkuyorum" dedi.Ne olmuştu?Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesindeki bir kafede 3 gün önce meydana gelen olayda, annesi ile birlikte kafede aşçı olarak çalışan Mukaddes A., kafeye gelen cerrahi maskeli ve kahverengi çarşaflı bir kadın tarafından bacağından vuruldu.Şüpheli olay yerinden kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de silahla ateş açarken, bu sırada camiye gitmekte olan Mustafa Ö.'yu da bacağından vurdu. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ayşenur B. ile onu azmettirdiği belirlenen Ali E. ve Hüseyin Ç'yi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanırken, Ayşenur B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/14-yasindaki-genc-kiz-silahli-saldiriya-ugradi-azmettirici-babasi-cikti-1050578689.html
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konya, silahlı saldırı, cinayet, tetikçi

Konya'da 14 yaşındaki çocuğu vurduran tetikçi: Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım

10:58 10.11.2021 (güncellendi: 12:21 10.11.2021)
© İHA14 yaşındaki genç kız silahlı saldırıya uğradı
14 yaşındaki genç kız silahlı saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA
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Konya'da boşandığı eşine gözdağı vermek isteyen baba 14 yaşındaki öz kızını Ayşenur B. isimli kadına vurdurtmuştu. Serbest kalan tetikçi Ayşenur B.'nin ifadesi ortaya çıktı: "Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım."
Konya'da, babası Ali E.'nin azmettirmesiyle, 14 yaşındaki kızı M.E.'yi vuran Ayşenur B.'nin ifadesine ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, 14 yaşındaki kızı bacağından kurşunlayan Ayşenur B. "Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım" dedi.
Ayşenur B., kanser olan 6 yaşındaki çocuğuna hastanede kemoterapi aldırdığını anlatarak, "Sonra yanıma Ali E.'nin arkadaşı Hüseyin Çekiç geldi. Bana 'Seninle işimiz var, birine sıkacaksın' dedi. Ben de 'Kime neden sıkacakmışım, yapmam' dedim. 'Çocuğunun hayatını düşünüyorsan yapacaksın' dedi. Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.
"6 yaşındaki kanser hastası çocuğuma zarar vermekle tehdit ettiler" diyen Ayşenur B., şöyle devam etti: "Hüseyin bana bir silah verdi. Beni araçla cadde üzerinde indirdi. Tanınmamak için camiye giderek üzerimi değiştirdim ve çarşaf giydim. Sonra kafeye gittim. Kızı vurmayı hiç istemedim. Elim titreye titreye tetiğe bastım. Sonra hemen kafeden kaçtım. Kaçarken polisler beni yakalamaya çalıştı. Onlara yönelik ateş etmedim. Ateş edip etmediğimi de hatırlamıyorum. Sonra olay yerinden geldiğimiz arabayla kaçtık. Yaşananlar nedeniyle pişmanım."

'Beni vuran babamın sevgilisi'

Öte yandan Ayşenur B. tarafından bacağından vurulan 14 yaşındaki M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için şikâyetçi olmadığını söyleyen M.E., "Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Beni vuran Ayşenur B. babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından da korkuyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesindeki bir kafede 3 gün önce meydana gelen olayda, annesi ile birlikte kafede aşçı olarak çalışan Mukaddes A., kafeye gelen cerrahi maskeli ve kahverengi çarşaflı bir kadın tarafından bacağından vuruldu.
Şüpheli olay yerinden kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de silahla ateş açarken, bu sırada camiye gitmekte olan Mustafa Ö.'yu da bacağından vurdu. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ayşenur B. ile onu azmettirdiği belirlenen Ali E. ve Hüseyin Ç'yi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanırken, Ayşenur B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
14 yaşındaki genç kız silahlı saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
YAŞAM
14 yaşındaki çocuk silahlı saldırıya uğradı: Azmettirici babası çıktı
8 Kasım, 12:02
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