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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T09:24+0300
2021-11-10T09:24+0300
2021-11-10T09:24+0300
koronavirüs
türkiye
sağlık bakanlığı
pandemi
sağlık bakanı
koronavirüs
koronavirüs bilim kurulu
bilim kurulu
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.Toplantıda 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek. Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.
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türkiye, sağlık bakanlığı, pandemi, sağlık bakanı, koronavirüs, koronavirüs bilim kurulu, bilim kurulu
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu
, Bakan Fahrettin Koca
başkanlığında
bugün saat 17.30'da video konferans yöntemiyle
toplanacak
. Toplantının ardından yazılı
açıklama
yapılacak.
Toplantıda 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek
yol haritası görüşülecek. Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.