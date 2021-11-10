https://tr.sputniknews.com/20211110/kremlin-polonyanin-rusyayi-belarusla-sinirindaki-kriz-nedeniyle-suclamasi-kabul-edilemez-1050659275.html

Kremlin: Polonya’nın Rusya’yı Belarus'la sınırındaki kriz nedeniyle suçlaması kabul edilemez

Kremlin: Polonya’nın Rusya’yı Belarus'la sınırındaki kriz nedeniyle suçlaması kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin Belarus-Polonya sınırındaki gerilimden Rusya’yı sorumlu tuttuğunu söylediği... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T13:44+0300

2021-11-10T13:44+0300

2021-11-10T13:48+0300

polonya

belarus

göçmen krizi

polonya-belarus göçmen krizi

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Varşova’nın Belarus-Polonya sınırındaki gerilimin ardında Rusya’nın olduğu şeklindeki suçlaması sorulunca, Kremlin Sözcüsü Peskov, “Polonya Başbakanı’nın (Morawiecki), durumdan Rusya’nın sorumlu olduğu yönündeki sözlerini sorumsuz ve kabul edilemez buluyoruz. Bu, bütünüyle sorumsuz bir biçimde yapılmış ve kabul edilemez bir açıklama” dedi.Peskov’un bu açıklamaları, Polonya Başbakanı Morawiecki’nin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin ‘planlayıcısının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olduğu’ suçlamasını yöneltmesini izledi.Peskov: Sınırdaki gerilimin suçlusu, kendi insani değerlerine dahi sahip çıkamayan ABKremlin Sözcüsü Peskov ayrıca, Belarus-Polonya sınırına krizin sorumlusunun AB’nin kendisi olduğunu belirtti ve Avrupa ülkelerinin, göçmenlere yönelik tavırları ile kendi insani değerlerine dahi arka çıkamadıklarını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211109/putinle-lukasenko-belarus-polonya-sinirindaki-durumu-gorustu-1050630378.html

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polonya, belarus, göçmen krizi, polonya-belarus göçmen krizi