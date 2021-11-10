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Lavrov: Göçmen krizine diyalog yoluyla çözüm bulunmalı
Lavrov: Göçmen krizine diyalog yoluyla çözüm bulunmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus-Polonya ve Belarus-Litvanya sınırındaki göçmen krizinin diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
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Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey'le Moskova'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Belarus, sınırlardaki mevcut aşamada birkaç kez istişarede bulunmayı, anlaşma sağlamayı, bu sorunları uluslararası hukuk zemininde çözmeyi önerdi ancak bu durum, kamuoyunda hiçbir şekilde gündeme getirilmedi" dedi. Lavrov, istişarelerde bulunmaktan ve olayların gerçek bulgularına dayanarak çözüm bulmaktan başka bir çıkış yolu bulunmadığını vurguladı. Göçmen krizinde arabuluculuk konusunun Rusya'nın önüne hiçbir zaman getirilmediğini anlatan Lavrov, "Polonyalılar, Litvanyalılar veya bir başkası, olası arabuluculuk ve bu tartışmalara herhangi bir şekilde katılım konusunda bize başvurmadı" diye konuştu. Lavrov, Varşova ve Vilnius'un Belarus'u ve aynı zamanda Rusya'yı bu olayların arkasındaki ülkeler olmakla suçlayarak ses getiren açıklamalarda bulunduklarını ve kendi 'kusursuzluklarının' tadını çıkardıklarını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin kendilerini büyük görme ve eylemlerinin cezasız kalacağı hissiyatını her konuda gösterdiklerinin altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html
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rusya, polonya, belarus, sergey lavrov, göçmen, vladimir makey

Lavrov: Göçmen krizine diyalog yoluyla çözüm bulunmalı

16:05 10.11.2021 (güncellendi: 16:06 10.11.2021)
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya- Belarus sınırındaki göçmenler
Polonya- Belarus sınırındaki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus-Polonya ve Belarus-Litvanya sınırındaki göçmen krizinin diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi.
Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey'le Moskova'da düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Belarus, sınırlardaki mevcut aşamada birkaç kez istişarede bulunmayı, anlaşma sağlamayı, bu sorunları uluslararası hukuk zemininde çözmeyi önerdi ancak bu durum, kamuoyunda hiçbir şekilde gündeme getirilmedi" dedi.
Lavrov, istişarelerde bulunmaktan ve olayların gerçek bulgularına dayanarak çözüm bulmaktan başka bir çıkış yolu bulunmadığını vurguladı.
Vladimir Makey - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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Göçmen krizinde arabuluculuk konusunun Rusya'nın önüne hiçbir zaman getirilmediğini anlatan Lavrov, "Polonyalılar, Litvanyalılar veya bir başkası, olası arabuluculuk ve bu tartışmalara herhangi bir şekilde katılım konusunda bize başvurmadı" diye konuştu.
Lavrov, Varşova ve Vilnius'un Belarus'u ve aynı zamanda Rusya'yı bu olayların arkasındaki ülkeler olmakla suçlayarak ses getiren açıklamalarda bulunduklarını ve kendi 'kusursuzluklarının' tadını çıkardıklarını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin kendilerini büyük görme ve eylemlerinin cezasız kalacağı hissiyatını her konuda gösterdiklerinin altını çizdi.
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