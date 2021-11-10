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Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa replikası 210 bin euroya satıldı
Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa replikası 210 bin euroya satıldı
Mona Lisa’nın replikası, Paris’te yapılan açık artırmada 210 bin euroya (yaklaşık 2.4 milyon TL) alıcı buldu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T17:02+0300
2021-11-10T17:04+0300
mona lisa
leonardo da vinci
yaşam
tablo
replika
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Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü tablosu Mona Lisa’nın kopyası, Paris’te yapılan açık artırmada 210 bin euroya (yaklaşık 2.4 milyon TL) satıldı.NTV'nin aktardığına göre Artcurial Müzayede Evi, orijinaline birebir benzeyen tablo için 150 bin ila 200 bir euro arasında fiyat biçmişti.Leonardo da Vinci'nin tablosunun orijinalini, Fransa Kralı I. François 1518 yılında ressamdan satın almıştı.Orijinal tablo, halen Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergileniyor ve kalabalık bir ziyaretçi kitlesinin ilgisini çekiyor.Haziran ayında bir Avrupalı koleksiyoncu, bir başka 17. yüzyıl Mona Lisa replikasını 2,9 milyon euro’ya satın almıştı. Paris’teki Christie Müzayede Evi’nde yapılan satış, bir reprodüksiyon çalışması rekoruydı.2017’de de New York’taki Christie'de Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu 450 milyon dolara satılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211106/400-yillik-mona-lisa-replikasi-satisa-cikarilacak-200-bin-euroya-alici-bulmasi-bekleniyor-1050535766.html
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mona lisa, leonardo da vinci, tablo, replika

Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa replikası 210 bin euroya satıldı

17:02 10.11.2021 (güncellendi: 17:04 10.11.2021)
© REUTERSLeonardo da Vinci 400 yıllık Mona Lisa replikası
Leonardo da Vinci 400 yıllık Mona Lisa replikası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS
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Mona Lisa’nın replikası, Paris’te yapılan açık artırmada 210 bin euroya (yaklaşık 2.4 milyon TL) alıcı buldu.
Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü tablosu Mona Lisa’nın kopyası, Paris’te yapılan açık artırmada 210 bin euroya (yaklaşık 2.4 milyon TL) satıldı.
NTV'nin aktardığına göre Artcurial Müzayede Evi, orijinaline birebir benzeyen tablo için 150 bin ila 200 bir euro arasında fiyat biçmişti.
Leonardo da Vinci'nin tablosunun orijinalini, Fransa Kralı I. François 1518 yılında ressamdan satın almıştı.
Orijinal tablo, halen Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergileniyor ve kalabalık bir ziyaretçi kitlesinin ilgisini çekiyor.
Haziran ayında bir Avrupalı koleksiyoncu, bir başka 17. yüzyıl Mona Lisa replikasını 2,9 milyon euro’ya satın almıştı. Paris’teki Christie Müzayede Evi’nde yapılan satış, bir reprodüksiyon çalışması rekoruydı.
2017’de de New York’taki Christie'de Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu 450 milyon dolara satılmıştı.
Mona Lisa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
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