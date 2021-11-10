Levent Üzümcü 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçlamasıyla ifade verdi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin (NHKM) kültür-sanat alanındaki sorunların çözümü için sanatçılara yaptığı 'sokakları sahneye dönüştürme' çağrısına destek veren Levent Üzümcü, Kadıköy'de bir sokak performansı gerçekleştirmişti. Üzümcü, "Bu ifadeyi vermeyi hak eden o kadar çok şahıs olmasına rağmen; 'adalet' o şahısların kölesi olduğu için ben ifade verdim. Bir gün gerçek suçluların ifade verdiğini de göreceğiz" dedi.Sol Haber'den Aslı İnanmışık'ın aktardığına göre, Levent Üzümcü, söz konusu paylaşımı ve konuşması nedeniyle geçtiğimiz günlerde 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' nedeniyle ifade verdi.
Anayasa'nın 64. maddesine dikkat çekerek devletin sanat faaliyetleri ve sanatçıya karşı olan yükümlülükleri olduğunu ifade eden oyuncu Levent Üzümcü, 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada ifade verdi.
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin (NHKM) kültür-sanat alanındaki sorunların çözümü için sanatçılara yaptığı 'sokakları sahneye dönüştürme' çağrısına destek veren Levent Üzümcü, Kadıköy'de bir sokak performansı gerçekleştirmişti.
Üzümcü, "Bu ifadeyi vermeyi hak eden o kadar çok şahıs olmasına rağmen; 'adalet' o şahısların kölesi olduğu için ben ifade verdim. Bir gün gerçek suçluların ifade verdiğini de göreceğiz" dedi.
Sol Haber'den Aslı İnanmışık'ın aktardığına göre, Levent Üzümcü, söz konusu paylaşımı ve konuşması nedeniyle geçtiğimiz günlerde 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' nedeniyle ifade verdi.