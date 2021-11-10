https://tr.sputniknews.com/20211110/macron-nukleer-reaktorlerin-insasini-yeniden-baslatacagiz-1050641019.html

Macron: Nükleer reaktörlerin inşasını yeniden başlatacağız

Macron: Nükleer reaktörlerin inşasını yeniden başlatacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllar sonra ilk kez "Fransa'nın enerji bağımsızlığını garanti altına almak için" yeni nükleer reaktörlerin inşasının... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T00:13+0300

2021-11-10T00:13+0300

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fransa

emmanuel macron

kovid-19

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana 9. kez ulusa seslendi. Macron, "Fransa'nın enerji bağımsızlığını garanti altına almak için" yeni nükleer reaktörlerin inşasını duyurdu. Yenilenebilir enerjilere yatırım yapılmasını talep eden Macron, "Fransa'nın enerji bağımsızlığını garanti altına almak için onlarca yıldır ilk kez ülkemizde nükleer reaktörlerin inşasını yeniden başlatacağız" ifadelerini kullandı. 'Aralıkta 3. doz aşı uygulaması başlıyor'Macron, aşılara, sosyal mesafeye ve Kovid-19'a karşı geliştirilen yeni tedavilerin ortaya çıkmasına rağmen, "Salgınla işimiz bitmedi" dedi. Aşılanmayan 6 milyon Fransız’ı aşı olmaya çağıran Macron, aralık ayında 50 ila 64 yaş arasındaki kişiler için 3. hatırlatıcı aşı dozu kampanyasının başlatılacağını duyurdu. Macron, 15 Aralık'tan itibaren 65 yaş üstü kişilerin hatırlatıcı 3. dozun sağlık kartının geçerliliği için zorunlu olacağını bildirdi.Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren Kovid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti.2017’den bu yana 36 terör saldırısı önlendiMacron, 2017'den bu yana 10 bin polis ve jandarma istihdam edildiğini ve adalet için ayrılan bütçenin önemli ölçüde artırıldığını belirterek, "Sonuçlar ortada 36 terör saldırısını önledik, hırsızlık ve gasp sayısında dörtte bir oranında düşüş sağladık. Rekor düzeyde uyuşturucu kaçakçılığı ve tutuklamalar gerçekleştirdik" dedi.

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fransa, emmanuel macron, kovid-19