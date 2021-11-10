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https://tr.sputniknews.com/20211110/malatyada-coken-bina-sorusturmasinda-3-tutuklandi-1050671254.html
Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Malatya'da 2 katlı binanın çökmesi olayında, işyerinde izinsiz olarak tadilat yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T18:18+0300
2021-11-10T18:18+0300
2021-11-10T18:36+0300
türkiye
malatya
bina
tutuklu
çökme
işyeri
malatya cumhuriyet başsavcılığı
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İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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malatya, bina, tutuklu, çökme, işyeri, malatya cumhuriyet başsavcılığı
Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı 18:18 10.11.2021 (güncellendi: 18:36 10.11.2021)
Malatya'da 2 katlı binanın çökmesi olayında, işyerinde izinsiz olarak tadilat yaptığı belirlenen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.