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https://tr.sputniknews.com/20211110/malatyada-coken-binanin-enkazindan-sag-cikanlar-anlatti--1050647382.html
Çöken binanın enkazından sağ çıkanlar anlattı: Allah korudu, kendi imkanlarımızla çıktık çok şükür
Çöken binanın enkazından sağ çıkanlar anlattı: Allah korudu, kendi imkanlarımızla çıktık çok şükür
Malatya'da, altında iş yerleri, üstünde ise kahvehanenin bulunduğu 2 katlı bina, bilinmeyen nedenle çöktü. Enkazdan 13 kişi kurtarılırken; enkazdan kendi... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T07:59+0300
2021-11-10T08:04+0300
türkiye
malatya
bina
göçük
bina çökmesi
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Enkazdan sağ çıkan Şemsettin Bozdemir, "Fırın daha önce boşaltılmıştı, onun yerini kendine katıyordu. 'Dikkat et burası eski bina' dedik. 'Ben bunların önlemini aldım' dedi. Ondan sonra da bu şeyle karşılaştık" dedi.Çöken bina enkazında 20’ye yakın kişinin bulunduğu ifade eden Bozdemir, "Allah korudu. Kendi imkanlarımızla çıktık çok şükür. Büyük bir bela atlattık. Beton blok üzerimize çöktü. Arkada imam hatip lisesi vardı, o okulun duvarına bakan kısmında bir boşlukta kendi imkanlarımızla kendimizi kurtardık. İkinci kattaydık. İçerde ben girdiğimde aşağı yukarı 15-20 kişi ama hepsinden de haber aldım. Halen buradayım. Hepsinin de bir ölüm tehlikesinin olmadığını biliyorum. Ona da sevindim" dedi.Binanın altında tavukçu olduğunu ve orada tadilat yapıldığını da ifade eden Bozdemir, "Allah korudu. Yaralılardan arkadaşlarımız var. Onlardan da haber aldık ciddi bir durum olmadığını öğrendik. Aşağı yukarı 15-20 kişi kahvede vardı. Ölümle burun buruna geldik demek ki yiyeceğimiz içeceğimiz varmış" diye konuştu.“O anki atmosferi anlatamıyorum”Bir anda yakınında bulunan binanın çöktüğünü belirten İrfan Tunay, "Enkaz olduğunda ilk gelenlerden bir tanesiyim. İçeride yaralıların olduğunu gördüm. Bir toz dumanı kapladığı bir alandı zaten. Göz gözü görmüyordu. Ben ve arkadaşlarımla birlikte 4 tane vatandaşı çıkardık. O anki atmosferi anlatamıyorum. O an şoktaydım, toz duman içindeydik ama büyük bir gürültü geldiğini karşı taraftaydım, gördüm. Direkt enkaza doğru koşmaya başladım. Biz toz dumandan içeriye girdik. İçeride bir boşluk vardı, oradan içeriye girdik. İçeride enkaz altında kalan birkaç tane vatandaşımız vardı. Bizde makaslarla kesip betondan çıkarttık" dedi.Yaralıları çıkarmaya yardım eden ve göçüğü gören diğer vatandaşlar ise gürültü sesiyle caddeye doğru koştuklarını, enkazın üstüne çıktılarını, enkazın arasında bir boşluk olduğunu ve oradan vatandaşların 'yardım edin' çağrılarını duyduktan sonra içeriye girerek, yaralıları kurtardıklarını söyledi.AK Partili Çalık: Göçüğün olduğu yere 2 adım sonra hemen benim eczanemBinanın çöktüğünü duyan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ankara'dan memleketi Malatya'ya gelerek beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Çalık, burasının çocukluğunun geçtiği bölge olduğunu kaydederek, "İş hayatımın geçtiği semt; Sıtmapınarı. Göçüğün olduğu yere 2 adım sonra hemen benim eczanem. Bütün buradaki esnaflarımıza, vatandaşlarımıza, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah, herhangi bir can kaybı olmadan enkazın tamamlanmasını ve kaldırılmasını temenni ediyoruz. Şu ana kadar 13 tane yaralımız çıkarıldı. Şu anda 8 hastamız taburcu edilmiş vaziyette, 5 tane hastamızdan 3'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, 2'si İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde. Biri yoğun bakımda olmak üzere tedavi görmekte. Ankara'dan şimdi geldik, yetkililerimizden bir kez daha bilgi aldık. İnşallah, hiçbir can kaybımız olmadan bu afeti atlatmış oluruz. 2020 yılında yaşamış olduğumuz deprem bize çok acı tecrübeler yaşattı. Bu yıkımı görünce de bir kez daha o yaralar tekrar tazelendi. Ama binlerce kez şükürler olsun Cumhurbaşkanım başta olmak üzere, İçişleri Bakanıma, Çevre ve Şehircilik Bakanıma, Sağlık Bakanıma, Valimize, Belediye Başkanlarımıza ve bütün çalışan arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu.Bakan Koca son durumu aktardıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.Bakan Koca sosyal medya hesabından "Malatya'da son durum" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
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malatya, bina, göçük, bina çökmesi

Çöken binanın enkazından sağ çıkanlar anlattı: Allah korudu, kendi imkanlarımızla çıktık çok şükür

07:59 10.11.2021 (güncellendi: 08:04 10.11.2021)
© İHA / HATİCE YETMENMalatya'da çöken bina
Malatya'da çöken bina - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA / HATİCE YETMEN
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Malatya'da, altında iş yerleri, üstünde ise kahvehanenin bulunduğu 2 katlı bina, bilinmeyen nedenle çöktü. Enkazdan 13 kişi kurtarılırken; enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan yurttaşlar ve yardıma koşan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.
Enkazdan sağ çıkan Şemsettin Bozdemir, "Fırın daha önce boşaltılmıştı, onun yerini kendine katıyordu. 'Dikkat et burası eski bina' dedik. 'Ben bunların önlemini aldım' dedi. Ondan sonra da bu şeyle karşılaştık" dedi.
Çöken bina enkazında 20’ye yakın kişinin bulunduğu ifade eden Bozdemir, "Allah korudu. Kendi imkanlarımızla çıktık çok şükür. Büyük bir bela atlattık. Beton blok üzerimize çöktü. Arkada imam hatip lisesi vardı, o okulun duvarına bakan kısmında bir boşlukta kendi imkanlarımızla kendimizi kurtardık. İkinci kattaydık. İçerde ben girdiğimde aşağı yukarı 15-20 kişi ama hepsinden de haber aldım. Halen buradayım. Hepsinin de bir ölüm tehlikesinin olmadığını biliyorum. Ona da sevindim" dedi.
Binanın altında tavukçu olduğunu ve orada tadilat yapıldığını da ifade eden Bozdemir, "Allah korudu. Yaralılardan arkadaşlarımız var. Onlardan da haber aldık ciddi bir durum olmadığını öğrendik. Aşağı yukarı 15-20 kişi kahvede vardı. Ölümle burun buruna geldik demek ki yiyeceğimiz içeceğimiz varmış" diye konuştu.

“O anki atmosferi anlatamıyorum”

Bir anda yakınında bulunan binanın çöktüğünü belirten İrfan Tunay, "Enkaz olduğunda ilk gelenlerden bir tanesiyim. İçeride yaralıların olduğunu gördüm. Bir toz dumanı kapladığı bir alandı zaten. Göz gözü görmüyordu. Ben ve arkadaşlarımla birlikte 4 tane vatandaşı çıkardık. O anki atmosferi anlatamıyorum. O an şoktaydım, toz duman içindeydik ama büyük bir gürültü geldiğini karşı taraftaydım, gördüm. Direkt enkaza doğru koşmaya başladım. Biz toz dumandan içeriye girdik. İçeride bir boşluk vardı, oradan içeriye girdik. İçeride enkaz altında kalan birkaç tane vatandaşımız vardı. Bizde makaslarla kesip betondan çıkarttık" dedi.
Yaralıları çıkarmaya yardım eden ve göçüğü gören diğer vatandaşlar ise gürültü sesiyle caddeye doğru koştuklarını, enkazın üstüne çıktılarını, enkazın arasında bir boşluk olduğunu ve oradan vatandaşların 'yardım edin' çağrılarını duyduktan sonra içeriye girerek, yaralıları kurtardıklarını söyledi.

AK Partili Çalık: Göçüğün olduğu yere 2 adım sonra hemen benim eczanem

Binanın çöktüğünü duyan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ankara'dan memleketi Malatya'ya gelerek beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Çalık, burasının çocukluğunun geçtiği bölge olduğunu kaydederek, "İş hayatımın geçtiği semt; Sıtmapınarı. Göçüğün olduğu yere 2 adım sonra hemen benim eczanem. Bütün buradaki esnaflarımıza, vatandaşlarımıza, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah, herhangi bir can kaybı olmadan enkazın tamamlanmasını ve kaldırılmasını temenni ediyoruz. Şu ana kadar 13 tane yaralımız çıkarıldı. Şu anda 8 hastamız taburcu edilmiş vaziyette, 5 tane hastamızdan 3'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, 2'si İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde. Biri yoğun bakımda olmak üzere tedavi görmekte. Ankara'dan şimdi geldik, yetkililerimizden bir kez daha bilgi aldık. İnşallah, hiçbir can kaybımız olmadan bu afeti atlatmış oluruz. 2020 yılında yaşamış olduğumuz deprem bize çok acı tecrübeler yaşattı. Bu yıkımı görünce de bir kez daha o yaralar tekrar tazelendi. Ama binlerce kez şükürler olsun Cumhurbaşkanım başta olmak üzere, İçişleri Bakanıma, Çevre ve Şehircilik Bakanıma, Sağlık Bakanıma, Valimize, Belediye Başkanlarımıza ve bütün çalışan arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu.

Bakan Koca son durumu aktardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından "Malatya'da son durum" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
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