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Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'i taburcu edildi
Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'i taburcu edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
malatya
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Malatya'da son durum" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.
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malatya, fahrettin koca

Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'i taburcu edildi

02:11 10.11.2021
© İHA / HATİCE YETMENMalatya'da çöken bina
Malatya'da çöken bina - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA / HATİCE YETMEN
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Malatya'da son durum" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.
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