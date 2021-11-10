https://tr.sputniknews.com/20211110/manisada-durdurulan-otomobilde-silah-ele-gecirildi-1050644923.html

Manisa'da durdurulan otomobilde silah ele geçirildi

Manisa'da durdurulan otomobilde silah ele geçirildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde suikast silahı olarak değerlendirilen tabanca ele geçirildi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-10T03:43+0300

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türkiye

manisa

polis

silah

suikast

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Manisa Turgutlu kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.Polis ekiplerince otomobil ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 10 santimetre boyutunda suikast silahı olduğu belirtilen tabanca ile fişek bulundu.Gözaltına alınan S.Ö, polis merkezine götürüldü.

türkiye

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manisa, polis, silah, suikast