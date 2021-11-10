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Manisa'da durdurulan otomobilde silah ele geçirildi
Manisa'da durdurulan otomobilde silah ele geçirildi
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde suikast silahı olarak değerlendirilen tabanca ele geçirildi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T03:43+0300
2021-11-10T03:43+0300
2021-11-10T03:43+0300
türkiye
manisa
polis
silah
suikast
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Manisa Turgutlu kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.Polis ekiplerince otomobil ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 10 santimetre boyutunda suikast silahı olduğu belirtilen tabanca ile fişek bulundu.Gözaltına alınan S.Ö, polis merkezine götürüldü.
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manisa, polis, silah, suikast
Manisa'da durdurulan otomobilde silah ele geçirildi
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde suikast silahı olarak değerlendirilen tabanca ele geçirildi.
Manisa Turgutlu kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Polis ekiplerince otomobil ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 10 santimetre boyutunda suikast silahı olduğu belirtilen tabanca ile fişek bulundu.
Gözaltına alınan S.Ö, polis merkezine götürüldü.