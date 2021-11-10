Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş’ın hayatını kaybetti. Sabri Yavaş’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı'nda defnedilecek.İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajıİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. İmamoğlu mesajında “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet; Mansur Başkanımıza, diğer yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş’ın hayatını kaybetti. Sabri Yavaş’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı'nda defnedilecek.
İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
İmamoğlu mesajında “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet; Mansur Başkanımıza, diğer yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06 ’ın kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet; Mansur Başkanımıza, diğer yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.