https://tr.sputniknews.com/20211110/mansur-yavastan-ataturk-paylasimi-o-ankara-1050648177.html

Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara

Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

atatürk

10 kasım

mansur yavaş

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' için sosyal medya hesabından video paylaştı.Yavaş, yaptığı paylaşımda "O an:kara ama sen hep aydınlıksın..." ifadesini kullandı.

türkiye

ankara

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ankara, atatürk, 10 kasım, mansur yavaş