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Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara
Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T08:51+0300
2021-11-10T08:51+0300
2021-11-10T08:56+0300
türkiye
ankara
atatürk
10 kasım
mansur yavaş
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' için sosyal medya hesabından video paylaştı.Yavaş, yaptığı paylaşımda "O an:kara ama sen hep aydınlıksın..." ifadesini kullandı.
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ankara, atatürk, 10 kasım, mansur yavaş
Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara 08:51 10.11.2021 (güncellendi: 08:56 10.11.2021)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü' için sosyal medya hesabından video paylaştı.
Yavaş, yaptığı paylaşımda
"O an:kara ama sen hep aydınlıksın..." ifadesini kullandı.