https://tr.sputniknews.com/20211110/marie-antoinettein-bilezikleri-acik-artirmayla-8-milyon-dolara-satildi-1050654318.html
Marie Antoinette'in bilezikleri açık artırmayla 8 milyon dolara satıldı
Marie Antoinette'in bilezikleri açık artırmayla 8 milyon dolara satıldı
'Ekmek yoksa pasta yesinler' sözüyle ünlü Fransa kraliçesi Marie Antoinette'e ait olan iki elmas bilezik, İsviçre'de yapılan açık artırmaya 8 milyon dolardan... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T12:11+0300
2021-11-10T12:11+0300
2021-11-10T12:11+0300
yaşam
fransa
isviçre
elmas
mücevher
kraliçe
açık artırma
marie antoinette
bilezik
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Kötü şöhretli Fransız kraliçesi Marie Antoinette'e ait iki elmas bilezik, İsviçre'de düzenlenen açık artırmayla, müzayedeye telefonla katılarak ismini belirtmeyen bir alıcıya 8 milyon dolardan fazla bir fiyata satıldı.Antoinette'in mücevherleri, giyotinle idam edilmeden önce saklanmıştı.Her iki bilezik de ülke dışına kaçırıldı ve 200 yıldan fazla bir süre ailenin elinde kaldı.112 eski kesim elmastan oluşan bilezikler, ilk kez açık artırmaya çıkarıldı.Bilezikler, beklenenin iki katı fiyata satılmış oldu.İngiltere'deki Christie's Müzayede Evi'nin Avrupa Başkanı Francois Curiel, "Bu bilezikler; cazibesi, görkemi ve barındırdığı dramla zamanda, Fransız tarihinin en önemli dönemini anlatmak için yolculuk yaptı" ifadelerini kullandı.1755'te Avusturya'da doğan Marie Antoinette, çocuk yaşta Kral Louis XVI ile evlendirilmek üzere Fransa'ya gönderilmişti.Fransız halkı, müsrif olmakla suçladığı Antoinette'i 1793'te kraldan birkaç ay sonra giyotinle idam etmişti.Müzayede evi, mücevherlerin, Antoinette'in hayatta kalan kızı Marie Therese (Madame Royale) tarafından Avusturya'ya ulaştığı sırada alındığı bilgisini paylaştı.
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fransa, isviçre, elmas, mücevher, kraliçe, açık artırma, marie antoinette, bilezik
Marie Antoinette'in bilezikleri açık artırmayla 8 milyon dolara satıldı
'Ekmek yoksa pasta yesinler' sözüyle ünlü Fransa kraliçesi Marie Antoinette'e ait olan iki elmas bilezik, İsviçre'de yapılan açık artırmaya 8 milyon dolardan fazla bir fiyata alıcı buldu.
Kötü şöhretli Fransız kraliçesi Marie Antoinette'e ait iki elmas bilezik, İsviçre'de düzenlenen açık artırmayla, müzayedeye telefonla katılarak ismini belirtmeyen bir alıcıya 8 milyon dolardan fazla bir fiyata satıldı.
Antoinette'in mücevherleri, giyotinle idam edilmeden önce saklanmıştı.
Her iki bilezik de ülke dışına kaçırıldı ve 200 yıldan fazla bir süre ailenin elinde kaldı.
112 eski kesim elmastan oluşan bilezikler, ilk kez açık artırmaya çıkarıldı.
Bilezikler, beklenenin iki katı fiyata satılmış oldu.
İngiltere'deki Christie's Müzayede Evi'nin Avrupa Başkanı Francois Curiel, "Bu bilezikler; cazibesi, görkemi ve barındırdığı dramla zamanda, Fransız tarihinin en önemli dönemini anlatmak için yolculuk yaptı" ifadelerini kullandı.
1755'te Avusturya'da doğan Marie Antoinette, çocuk yaşta Kral Louis XVI ile evlendirilmek üzere Fransa'ya gönderilmişti.
Fransız halkı, müsrif olmakla suçladığı Antoinette'i 1793'te kraldan birkaç ay sonra giyotinle idam etmişti.
Müzayede evi, mücevherlerin, Antoinette'in hayatta kalan kızı Marie Therese (Madame Royale) tarafından Avusturya'ya ulaştığı sırada alındığı bilgisini paylaştı.