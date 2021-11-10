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Marmaris'te 57 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı
Marmaris'te 57 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan askerleri tarafından konuldukları can salı bıçak ile delindikten sonra Türk karasularına geri itilen Suriye uyruklu 57... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T22:17+0300
2021-11-10T22:17+0300
türkiye
göçmen
sahil güvenlik
afgan
kurtarma
bot
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Marmaris’e 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Serçe Limanı açıklarında bir balıkçı dün akşam saat 20.30 sıralarında 158 hattını arayarak denizde can salı üzerinde sürüklenen kişiler olduğunu ihbar etti.Sınırda devriye gezen Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na bağlı hücum bot bölgeye hareket etti. 10 dakika sonra Serçe Limanı açıklarına gelen ekipler can salının yerini tespit ederek yanaştı.Ekipler, batmak üzere olan can salından 57 kaçak göçmeni kurtararak Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirdi. Kimlik tespiti ve doktor kontrolünün ardından 57 Suriye uyruklu erkek kaçak göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/lavrov-gocmen-krizine-diyalog-yoluyla-cozum-bulunmali--1050665164.html
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göçmen, sahil güvenlik, afgan, kurtarma, bot

Marmaris'te 57 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı

22:17 10.11.2021
© AAMarmaris'te 57 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı
Marmaris'te 57 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan askerleri tarafından konuldukları can salı bıçak ile delindikten sonra Türk karasularına geri itilen Suriye uyruklu 57 erkek kaçak göçmen, batmak üzereyken Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris’e 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Serçe Limanı açıklarında bir balıkçı dün akşam saat 20.30 sıralarında 158 hattını arayarak denizde can salı üzerinde sürüklenen kişiler olduğunu ihbar etti.
Sınırda devriye gezen Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na bağlı hücum bot bölgeye hareket etti. 10 dakika sonra Serçe Limanı açıklarına gelen ekipler can salının yerini tespit ederek yanaştı.
Ekipler, batmak üzere olan can salından 57 kaçak göçmeni kurtararak Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirdi. Kimlik tespiti ve doktor kontrolünün ardından 57 Suriye uyruklu erkek kaçak göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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