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https://tr.sputniknews.com/20211110/meksikada-minibus-kamyonla-carpisti-12-kisi-yanarak-oldu-1050646559.html
Meksika'da minibüs kamyonla çarpıştı: 12 kişi yanarak öldü
Meksika'da minibüs kamyonla çarpıştı: 12 kişi yanarak öldü
Meksika'da yolcu minibüsünün, kamyonla çarpışmasının ardından alev alması sonucu 12 kişi yanarak hayatını kaybetti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T06:08+0300
2021-11-10T06:08+0300
2021-11-10T06:07+0300
dünya
meksika
yangın
trafik kazası
ölüm
otobüs
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Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletindeki Palenque Otoyolu'nda, kamyonla çarpışan minibüs alev aldı.Yetkililer, kazada 9'u yolcu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.Minibüsteki yolcuların, şiddetli çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan çıkamadıkları bildirildi.Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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meksika, yangın, trafik kazası, ölüm, otobüs
Meksika'da minibüs kamyonla çarpıştı: 12 kişi yanarak öldü
Meksika'da yolcu minibüsünün, kamyonla çarpışmasının ardından alev alması sonucu 12 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletindeki Palenque Otoyolu'nda, kamyonla çarpışan minibüs alev aldı.
Yetkililer, kazada 9'u yolcu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.
Minibüsteki yolcuların,
şiddetli çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan çıkamadıkları bildirildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde
tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.