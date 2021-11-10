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Meksika'da minibüs kamyonla çarpıştı: 12 kişi yanarak öldü
Meksika'da minibüs kamyonla çarpıştı: 12 kişi yanarak öldü
Meksika'da yolcu minibüsünün, kamyonla çarpışmasının ardından alev alması sonucu 12 kişi yanarak hayatını kaybetti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T06:08+0300
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meksika
yangın
trafik kazası
ölüm
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Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletindeki Palenque Otoyolu'nda, kamyonla çarpışan minibüs alev aldı.Yetkililer, kazada 9'u yolcu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.Minibüsteki yolcuların, şiddetli çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan çıkamadıkları bildirildi.Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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meksika, yangın, trafik kazası, ölüm, otobüs

Meksika'da minibüs kamyonla çarpıştı: 12 kişi yanarak öldü

06:08 10.11.2021
© Columna DigitalMeksika'da minibüs kamyonla çarpıştı
Meksika'da minibüs kamyonla çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Columna Digital
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Meksika'da yolcu minibüsünün, kamyonla çarpışmasının ardından alev alması sonucu 12 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, Chiapas eyaletindeki Palenque Otoyolu'nda, kamyonla çarpışan minibüs alev aldı.
Yetkililer, kazada 9'u yolcu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirtti.
Minibüsteki yolcuların, şiddetli çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan araçtan çıkamadıkları bildirildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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