https://tr.sputniknews.com/20211110/mesut-ozilin-piyasaya-surecegi-kripto-paranin-adi-belli-oldu-1050657446.html

Mesut Özil'in piyasaya süreceği kripto paranın adı belli oldu

Mesut Özil'in piyasaya süreceği kripto paranın adı belli oldu

Mesut Özil, yakın zamanda piyasaya süreceği kripto parasının adının 'M10 Token' olacağını duyurdu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T13:00+0300

2021-11-10T13:00+0300

2021-11-10T13:05+0300

mesut özil

spor

fenerbahçe

kripto para

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yapan Mesut, kripto parasının adını 'M10 Token' olarak belirledi.Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'heyecan verici şeyler yakında' şeklinde bir gönderi paylaşan Mesut Özil, kripto para dünyasına hızlı bir giriş yaptı.Anket yapmıştı'Bitcoin mi? Ethereum mu?' şeklinde bir anket yapan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, bu konu hakkında takipçilerinin de fikrini aldı.Twitterda 26 milyon takipçi sayısına ulaşan Mesut Özil, 'Çok yakında' şeklinde bir paylaşım yaparak kripto para konusundaki meraklıları heyecanlandırdı.Mesut Özil, kendi kripto parasını piyasaya süren ilk futbolcu olmayı hedefliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211011/mesut-ozil-kripto-para-cikariyor-1049705258.html

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mesut özil, fenerbahçe, kripto para