Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211110/midibusun-carptigi-kadin-metrelerce-suruklendi-1050646126.html
Midibüsün çarptığı kadın metrelerce sürüklendi
Midibüsün çarptığı kadın metrelerce sürüklendi
Mersin’in Tarsus ilçesinde pazar alışverişinden dönen kadına özel halk midibüsü çarptı. Metrelerce sürüklenen kadının kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T05:19+0300
2021-11-10T05:19+0300
2021-11-10T05:19+0300
türkiye
mersin
tarsus
kadın
kaza
midibüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050646100_102:0:1899:1011_1920x0_80_0_0_c39b8bb0e07137d04d07d1084cd0a817.jpg
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 1907. Sokak’ta meydana geldi.Yücel B. yönetimindeki özel halk midibüsü, pazar alışverişinden dönen 3 çocuk annesi Songül Kayabaşı’na çarptı. Metrelerce savrulan Kayabaşı’na ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Songül Kayabaşı ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.Şoför gözaltına alındıMinibüs şoförü Yücel B. ise gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
türkiye
mersin
tarsus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050646100_326:0:1674:1011_1920x0_80_0_0_732312cf4989d29ff45624b99c15fa64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mersin, tarsus, kadın, kaza, midibüs
Midibüsün çarptığı kadın metrelerce sürüklendi
Mersin’in Tarsus ilçesinde pazar alışverişinden dönen kadına özel halk midibüsü çarptı. Metrelerce sürüklenen kadının kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 1907. Sokak’ta meydana geldi.
Yücel B. yönetimindeki özel halk midibüsü, pazar alışverişinden dönen 3 çocuk annesi Songül Kayabaşı’na çarptı. Metrelerce savrulan Kayabaşı’na ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Songül Kayabaşı ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.
Minibüs şoförü Yücel B. ise gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.