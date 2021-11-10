https://tr.sputniknews.com/20211110/midibusun-carptigi-kadin-metrelerce-suruklendi-1050646126.html

Midibüsün çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Midibüsün çarptığı kadın metrelerce sürüklendi

Mersin’in Tarsus ilçesinde pazar alışverişinden dönen kadına özel halk midibüsü çarptı. Metrelerce sürüklenen kadının kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

mersin

tarsus

kadın

kaza

midibüs

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Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 1907. Sokak’ta meydana geldi.Yücel B. yönetimindeki özel halk midibüsü, pazar alışverişinden dönen 3 çocuk annesi Songül Kayabaşı’na çarptı. Metrelerce savrulan Kayabaşı’na ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Songül Kayabaşı ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.Şoför gözaltına alındıMinibüs şoförü Yücel B. ise gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

türkiye

mersin

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mersin, tarsus, kadın, kaza, midibüs