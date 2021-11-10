https://tr.sputniknews.com/20211110/milli-takimda-cengiz-under-sakatlandi-1050643886.html

Milli Takım'da Cengiz Ünder, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek

Milli Takım'da Cengiz Ünder, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek

A Milli Takım'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Cengiz'in yerine Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T02:24+0300

2021-11-10T02:24+0300

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spor

milli takım

cengiz ünder

sakatlık

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A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildi ve bunun Cebelitarık ile Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlendi.Konuyla ilgili A Milli Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilirken, Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.Cengiz'in yerine Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.

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2021

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milli takım, cengiz ünder, sakatlık