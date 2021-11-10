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Müteahhite 'eksper seçme' hakkı geliyor
Müteahhite 'eksper seçme' hakkı geliyor
Yabancıya konut satışında otomatik değerleme firması atayan düzenlemede değişikliğe gidiliyor. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T09:43+0300
2021-11-10T09:43+0300
türkiye
ekspertiz
konut
müteahhit
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, düşük bedelli konutları ‘250 bin dolarmış gibi gösterip’ hileli bir şekilde vatandaşlık verilmesini önlemek amacıyla 20 Eylül 2021’de ‘otomatik eksper atanması’ düzenlemesini devreye almıştı. Bu düzenleme ile müteahhitlerin satış için gerekli değerleme raporunu hazırlayacak firmaları seçemeyeceği, sistemin atama yapacağı belirtildi. Konut üreticileri, ekspertiz değerlerinin konut bedelinin yüzde 30-40 altında kaldığını ve vatandaşlık için gerekli 250 bin doları yakalayamayan alıcıların satışları iptal ettiğini söyledi. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, sektör temsilcilerinin girişimi sonrasında bakanlık sorunu çözecek yeni bir düzenleme kararı aldı.Bakanlık yetkilisi, otomatik atama yanında firmalara geçmişte de olduğu gibi değerleme şirketi seçme şansı sunulacağını belirtti. Yeni sistem için yazılım düzenlemelerinin sürdüğünü belirten yetkili birkaç gün içinde devreye girmesini planladıklarını ifade etti. Hileli satışları engelleyecek denetimlerin süreceğini belirten yetkili, “Konutu satan firma sistemimiz üzerinden değerleme şirketi seçeceği için kontrolü kolay olacak. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gerekli denetimleri yapacak. Bir usulsüzlüğün tespiti halinde değerleme şirketine kapatılmaya kadar giden ağır cezalar verilecek. İşlem hileli ise vatandaşlık hakkı da iptal edilecek” diye konuştu.1.8 milyarlık kayıpGayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, değerleme yöntemindeki değişiklik nedeniyle GİGDER üyelerinin 15 günde 478 milyon TL kaybı olduğunu, firma başına kaybın 18 milyon lirayı geçtiğini açıklamıştı. GİGDER Başkanı Faruk Akbal, şunları söylemişti: “GİGDER üyeleri yabancıya satışın yüzde 25’ini yapıyor. Bu göz önüne alındığında 478 milyon TL’lik kaybın tüm sektöre yansımasının 1.8 milyar TL’yi bulduğunu görüyoruz.”
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ekspertiz, konut, müteahhit

Müteahhite 'eksper seçme' hakkı geliyor

09:43 10.11.2021
© AAKonut, ev
Konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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Yabancıya konut satışında otomatik değerleme firması atayan düzenlemede değişikliğe gidiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, düşük bedelli konutları ‘250 bin dolarmış gibi gösterip’ hileli bir şekilde vatandaşlık verilmesini önlemek amacıyla 20 Eylül 2021’de ‘otomatik eksper atanması’ düzenlemesini devreye almıştı. Bu düzenleme ile müteahhitlerin satış için gerekli değerleme raporunu hazırlayacak firmaları seçemeyeceği, sistemin atama yapacağı belirtildi. Konut üreticileri, ekspertiz değerlerinin konut bedelinin yüzde 30-40 altında kaldığını ve vatandaşlık için gerekli 250 bin doları yakalayamayan alıcıların satışları iptal ettiğini söyledi.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, sektör temsilcilerinin girişimi sonrasında bakanlık sorunu çözecek yeni bir düzenleme kararı aldı.
Bakanlık yetkilisi, otomatik atama yanında firmalara geçmişte de olduğu gibi değerleme şirketi seçme şansı sunulacağını belirtti. Yeni sistem için yazılım düzenlemelerinin sürdüğünü belirten yetkili birkaç gün içinde devreye girmesini planladıklarını ifade etti.
Hileli satışları engelleyecek denetimlerin süreceğini belirten yetkili, “Konutu satan firma sistemimiz üzerinden değerleme şirketi seçeceği için kontrolü kolay olacak. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gerekli denetimleri yapacak. Bir usulsüzlüğün tespiti halinde değerleme şirketine kapatılmaya kadar giden ağır cezalar verilecek. İşlem hileli ise vatandaşlık hakkı da iptal edilecek” diye konuştu.

1.8 milyarlık kayıp

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, değerleme yöntemindeki değişiklik nedeniyle GİGDER üyelerinin 15 günde 478 milyon TL kaybı olduğunu, firma başına kaybın 18 milyon lirayı geçtiğini açıklamıştı. GİGDER Başkanı Faruk Akbal, şunları söylemişti: “GİGDER üyeleri yabancıya satışın yüzde 25’ini yapıyor. Bu göz önüne alındığında 478 milyon TL’lik kaybın tüm sektöre yansımasının 1.8 milyar TL’yi bulduğunu görüyoruz.”
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