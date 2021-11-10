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Nobel Barış Ödüllü Malala, İslami nikah töreniyle 'dünya evine girdiğini' duyurdu
Nobel Barış Ödüllü Malala, İslami nikah töreniyle 'dünya evine girdiğini' duyurdu
2012'de Pakistan Talibanı tarafından başından vurulması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ve dünya çapında kızların eğitim haklarının simgesi haline... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T10:52+0300
2021-11-10T10:52+0300
yaşam
pakistan
malala yusufzay
islam
nobel barış ödülü
birmingham
pakistan talibanı
britanya
evlilik
şeriat
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Pakistan'da 11 yaşından beri kız çocukları ve kadınların eğitim hakları için aktivistlik yapması nedeniyle 2012'de 15 yaşındayken Taliban tarafından başından vurulan ve 2014'te Nobel Barış Ödülü verilen Malala Yusufzay (Yousafzai), hayat arkadaşıyla dünya evine girdiğini duyurdu. Twitter hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Malala, "Bugün hayatımda değerli bir gün. Asser ile ben ömür boyu ortak olmak için dünya evine girdik. Birmingham'daki evde ailelerimizle birlikte küçük bir nikkah töreni yaptık. Lütfen bize dualarınızı yollayın. Bizi bekleyen yolculuk için birlikte yürümekten heyecan duyuyoruz" diye yazdı.Britanya'da Müslümanların kendi aralarında anlaşmalı olması kaydıyla şeriat uygulamalarına izin verilirken, Pakistan geleneklerine göre İslami evliliğin ilk adımı olan nikah töreninin yasal olarak bağlayıcılığı yok. Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset, ekonomi eğitimi alması sonrası Pakistan Kriket Kurulu Yüksek Performans Merkezi Genel Müdürü Asser Malik ile 'dünya evine girdiğini' duyuran 24 yaşındaki Pakistanlı insan-kadın hakları aktivisti, ayrı bir törenle resmi nikâh kıyıp kıymadıklarına açıklık getirmedi.Okul otobüsünü basarak içerde ateş açan Pakistan Talibanı tarafından başından vurulduktan sonra tedavi için nakledildiği Britanya'nın Birmingham kentinde eğitimine devam ederken Taliban'ın suikast tehditleri altında Malala Vakfı'nı kuran, "I Am Malala" başlıklı biyografi yayımlayan Malala, 17 yaşındayken Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen en genç kişi olmuş, Time dergisinin 2013, 2014, 2015'te küresel çapta en etkili kişiler listesinde yer almış, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından ağırlanmış, Kanada parlamentosuna hitap etmişti.Daha önce evliliğe şüpheyle baktığını dile getiren Malala, temmuz ayında Vogue dergisine verdiği kapak röportajında, "İnsanların neden evlenmek zorunda olduklarını hala anlamıyorum" diyerek şöyle devam etmişti:"Hayatında bir insan olmasını istiyorsan, neden evlilik kağıtları imzalaman gerekiyor, neden sadece bir ortaklık olmasın? Annem... 'Sakın böyle bir şey söylemeye cüret etme! Evlenmek zorundasın, evlilik güzeldir' diyor." Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirip yine kadınlara eğitimi ve çalışmayı yasakladığı dönemde 'dünya evine girme' duyurusu yapan Pakistanlı aktiviste hayranlarından on binlerce beğeni, binlerce iyi niyet dileği geldi. Mezuniyetinden beri Afgan sığınmacıların desteklenmesi ve kız çocuklarının eğitime erişimi için çalışmalarını devam ettiren Malala, Apple TV+ ile uzun süreli program ortaklığı sözleşmesi imzaladı.
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pakistan, malala yusufzay, islam, nobel barış ödülü, birmingham, pakistan talibanı, britanya, evlilik, şeriat, nikah, resmi nikah, dini nikah

Nobel Barış Ödüllü Malala, İslami nikah töreniyle 'dünya evine girdiğini' duyurdu

10:52 10.11.2021
© Fotoğraf : Instagram/malinfezehaiNobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay (Yousafzai) ile Pakistan Kriket Kurulu Yüksek Performans Merkezi Genel Müdürü Asser Malik'in 'dünya evine girme' fotoğraflarından bir poz
Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay (Yousafzai) ile Pakistan Kriket Kurulu Yüksek Performans Merkezi Genel Müdürü Asser Malik'in 'dünya evine girme' fotoğraflarından bir poz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Fotoğraf : Instagram/malinfezehai
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2012'de Pakistan Talibanı tarafından başından vurulması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ve dünya çapında kızların eğitim haklarının simgesi haline gelen Malala, İslami nikah töreniyle 'ömür boyu ortak olmak için dünya evine girdiğine' dair paylaşım yaptı.
Pakistan'da 11 yaşından beri kız çocukları ve kadınların eğitim hakları için aktivistlik yapması nedeniyle 2012'de 15 yaşındayken Taliban tarafından başından vurulan ve 2014'te Nobel Barış Ödülü verilen Malala Yusufzay (Yousafzai), hayat arkadaşıyla dünya evine girdiğini duyurdu.
Twitter hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Malala, "Bugün hayatımda değerli bir gün. Asser ile ben ömür boyu ortak olmak için dünya evine girdik. Birmingham'daki evde ailelerimizle birlikte küçük bir nikkah töreni yaptık. Lütfen bize dualarınızı yollayın. Bizi bekleyen yolculuk için birlikte yürümekten heyecan duyuyoruz" diye yazdı.
Britanya'da Müslümanların kendi aralarında anlaşmalı olması kaydıyla şeriat uygulamalarına izin verilirken, Pakistan geleneklerine göre İslami evliliğin ilk adımı olan nikah töreninin yasal olarak bağlayıcılığı yok. Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset, ekonomi eğitimi alması sonrası Pakistan Kriket Kurulu Yüksek Performans Merkezi Genel Müdürü Asser Malik ile 'dünya evine girdiğini' duyuran 24 yaşındaki Pakistanlı insan-kadın hakları aktivisti, ayrı bir törenle resmi nikâh kıyıp kıymadıklarına açıklık getirmedi.
Okul otobüsünü basarak içerde ateş açan Pakistan Talibanı tarafından başından vurulduktan sonra tedavi için nakledildiği Britanya'nın Birmingham kentinde eğitimine devam ederken Taliban'ın suikast tehditleri altında Malala Vakfı'nı kuran, "I Am Malala" başlıklı biyografi yayımlayan Malala, 17 yaşındayken Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen en genç kişi olmuş, Time dergisinin 2013, 2014, 2015'te küresel çapta en etkili kişiler listesinde yer almış, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından ağırlanmış, Kanada parlamentosuna hitap etmişti.
Daha önce evliliğe şüpheyle baktığını dile getiren Malala, temmuz ayında Vogue dergisine verdiği kapak röportajında, "İnsanların neden evlenmek zorunda olduklarını hala anlamıyorum" diyerek şöyle devam etmişti:
"Hayatında bir insan olmasını istiyorsan, neden evlilik kağıtları imzalaman gerekiyor, neden sadece bir ortaklık olmasın? Annem... 'Sakın böyle bir şey söylemeye cüret etme! Evlenmek zorundasın, evlilik güzeldir' diyor."
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirip yine kadınlara eğitimi ve çalışmayı yasakladığı dönemde 'dünya evine girme' duyurusu yapan Pakistanlı aktiviste hayranlarından on binlerce beğeni, binlerce iyi niyet dileği geldi. Mezuniyetinden beri Afgan sığınmacıların desteklenmesi ve kız çocuklarının eğitime erişimi için çalışmalarını devam ettiren Malala, Apple TV+ ile uzun süreli program ortaklığı sözleşmesi imzaladı.
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