Öğrencilerin maskotu oldu: Karamel, Ordu İmam Hatip Ortaokulu'nda derslere giriyor

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nun sahiplendiği Karamel adlı köpek, öğrencilerin sevgisiyle büyüyor 10.11.2021, Sputnik Türkiye

Ordu'da, Altınordu Belediyesi'nin başlattığı 'Her Okula Bir Can Dostu' projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, yavru bir köpeği sahiplendi.Aşı ve bakımları yapıldıktan sonra okula teslim edilen, öğrencilerin Karamel adını verdiği köpek, okulun adeta maskotu haline geldi.Zaman zaman sınıflara da giren Karamel, ders aralarında okul bahçesinde çocuklarla oynuyor.Belediye tarafından kulübe de yapıldıOkul Müdürü İbrahim Tatlıgül, gazetecilere, belediyenin öğrencilerde hayvan sevgisi oluşturmak için başlattığı projeye destek olduklarını söyledi.Okul olarak sahiplendikleri köpeğin kulübesini belediyenin sağladığını belirten Tatlıgül, "Bakanlığımızın da bu tarz etkinlikleri olduğu için bu köpeği sahiplenmeyi uygun gördük" dedi.Tatlıgül, okuldaki herkesin köpeği çok sevdiğine işaret ederek, Karamel'in aşılarının düzenli yapıldığını da kaydetti.İngilizce öğretmeni Harika Beril Acu ise köpeğin okula gelmesiyle öğrencilerin görev ve sorumluluklarının arttığını ifade etti.Hayvanlara karşı tedirginlik duyan çocukların proje sayesinde hayvanlara daha çok sevgiyle yaklaştıklarını aktaran Acu, Karamel'in haftanın belirli günleri sınıflarda derslere de katıldığını söyledi.Öğrencilerden Hatice Şeyda Burhan, köpeğin barınaktan getirildiğini belirterek, "Bunun için dilekçe yazdık, müdürümüz de bizi kırmadı kabul etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Karamel'in ismini renginden dolayı koyduk. Köpeğin bize hiçbir zararı yok. Biz onu çok sevdik" diye konuştu.Meva Güler de Karamel'i sevdiklerini, her gün kendisiyle yakından ilgilendiklerini kaydetti.

