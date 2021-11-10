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https://tr.sputniknews.com/20211110/pamukkale-travertenlerinde-siyam-ikizi-kaplumbaga-bulundu-1050675282.html
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu
Dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri bölgesinde bulunan siyam ikizi kaplumbağalar, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) koruma altına alındı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T20:28+0300
2021-11-10T20:28+0300
türkiye
pamukkale
kaplumbağa
siyam
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Gezi için travertenlere giden bir turist, bölgede yürüdüğü sırada yerde kaplumbağa yavrusunu fark etti.Vücutları yapışık iki başlı kaplumbağa, haber verilmesi üzerine Pamukkale'ye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Daha sonra PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale'ye teslim edilen yapışık kaplumbağalar, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.Prof. Dr. Başkale, gazetecilere, henüz 2-3 aylık olduğunu değerlendirdikleri kara kaplumbağasını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Yapışık haldeki kaplumbağayı bir süre inceleyeceklerini belirten Başkale şunları kaydetti:"Yakından baktığımızda bu türün siyam ikizi olduğunu da görebiliyoruz. Biraz daha detaylı bakınca mide kısmından başlamak üzere sindirim sisteminin tek bir açıkla dışarıya çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde arka bacaklarda tek bir bireye aitmiş gibi görünüyor. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Biz de bu siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvarımızda yaşatmaya çalışacağız, umarım başarılı oluruz"
türkiye
pamukkale
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pamukkale, kaplumbağa, siyam

Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu

20:28 10.11.2021
© AAPamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu
Pamukkale travertenlerinde siyam ikizi kaplumbağa bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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Dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri bölgesinde bulunan siyam ikizi kaplumbağalar, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) koruma altına alındı.
Gezi için travertenlere giden bir turist, bölgede yürüdüğü sırada yerde kaplumbağa yavrusunu fark etti.
Vücutları yapışık iki başlı kaplumbağa, haber verilmesi üzerine Pamukkale'ye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Daha sonra PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale'ye teslim edilen yapışık kaplumbağalar, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.
Prof. Dr. Başkale, gazetecilere, henüz 2-3 aylık olduğunu değerlendirdikleri kara kaplumbağasını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Yapışık haldeki kaplumbağayı bir süre inceleyeceklerini belirten Başkale şunları kaydetti:
"Yakından baktığımızda bu türün siyam ikizi olduğunu da görebiliyoruz. Biraz daha detaylı bakınca mide kısmından başlamak üzere sindirim sisteminin tek bir açıkla dışarıya çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde arka bacaklarda tek bir bireye aitmiş gibi görünüyor. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Biz de bu siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvarımızda yaşatmaya çalışacağız, umarım başarılı oluruz"
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