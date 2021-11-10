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Pentagon: Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı
Pentagon: Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, DSG lideri Ferhat Abdi Şahin’in, ABD’nin kendilerine Türkiye’nin muhtemel operasyonuna karşı teminat... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T23:28+0300
2021-11-10T23:52+0300
dünya
abd
işid
john kirby
demokratik suriye güçleri (dsg)
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Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Kirby’ye AA muhabiri, “Al-Monitor’a konuşan DSG/YPG elebaşı, ABD’nin Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı resmi olarak teminat verdiğini söyledi. SDG’ye Türkiye operasyonuna karşı teminat verdiniz mi?” sorusunu yöneltti.Kirby, bu mülakatı ilk kez duyduğunu ve elinde Savunma Bakanlığından herhangi bir iletişimin olmadığını söyledi.Kirby, "Bunu ifade etmemden bıktığını biliyorum ama yine söylemenin önemli olacağını düşünüyorum. Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı. IŞİD ile mücadele ve bu ortaklık da devam ediyor çünkü bu tehdit devam ediyor" dedi.Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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abd, işid, john kirby, demokratik suriye güçleri (dsg)

Pentagon: Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı

23:28 10.11.2021 (güncellendi: 23:52 10.11.2021)
© AFP 2021 / Getty Images / Alex WongJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Alex Wong
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, DSG lideri Ferhat Abdi Şahin’in, ABD’nin kendilerine Türkiye’nin muhtemel operasyonuna karşı teminat verdiği iddiasına karşılık, “Suriye’de SDG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı” dedi.
Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Kirby’ye AA muhabiri, Al-Monitor’a konuşan DSG/YPG elebaşı, ABD’nin Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı resmi olarak teminat verdiğini söyledi. SDG’ye Türkiye operasyonuna karşı teminat verdiniz mi?” sorusunu yöneltti.
Kirby, bu mülakatı ilk kez duyduğunu ve elinde Savunma Bakanlığından herhangi bir iletişimin olmadığını söyledi.
Kirby, "Bunu ifade etmemden bıktığını biliyorum ama yine söylemenin önemli olacağını düşünüyorum. Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı. IŞİD ile mücadele ve bu ortaklık da devam ediyor çünkü bu tehdit devam ediyor" dedi.
Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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