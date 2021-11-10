https://tr.sputniknews.com/20211110/pentagon-suriyede-sdg-ile-ortakligimiz-sadece-isid-ile-mucadeleye-dayali-1050680445.html

Pentagon: Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı

Pentagon: Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, DSG lideri Ferhat Abdi Şahin’in, ABD’nin kendilerine Türkiye’nin muhtemel operasyonuna karşı teminat... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T23:28+0300

2021-11-10T23:28+0300

2021-11-10T23:52+0300

dünya

abd

işid

john kirby

demokratik suriye güçleri (dsg)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044219913_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_08f0d0d871e805a4533eb1652a071abf.jpg

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Kirby’ye AA muhabiri, “Al-Monitor’a konuşan DSG/YPG elebaşı, ABD’nin Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı resmi olarak teminat verdiğini söyledi. SDG’ye Türkiye operasyonuna karşı teminat verdiniz mi?” sorusunu yöneltti.Kirby, bu mülakatı ilk kez duyduğunu ve elinde Savunma Bakanlığından herhangi bir iletişimin olmadığını söyledi.Kirby, "Bunu ifade etmemden bıktığını biliyorum ama yine söylemenin önemli olacağını düşünüyorum. Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı. IŞİD ile mücadele ve bu ortaklık da devam ediyor çünkü bu tehdit devam ediyor" dedi.Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, işid, john kirby, demokratik suriye güçleri (dsg)