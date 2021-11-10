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People dergisine göre bu yılın 'yaşayan en seksi erkeği' Paul Rudd
People dergisine göre bu yılın 'yaşayan en seksi erkeği' Paul Rudd
Her yıl 'yaşayan en seksi erkeği' seçen People dergisi bu sene bu unvana aktör Paul Rudd'u layık gördü ama Rudd kendisinden önce 'en seksi erkek' olmaya daha... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:45+0300
2021-11-10T16:46+0300
seksi
people dergisi
stephen colbert
paul rudd
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En çok 'Fırlama Kızlar' (Clueless) ve 'Ant-Man filmleri' ile 'Friends' dizisindeki rolleriyle tanınan oyuncu Paul Rudd, People dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi. Rudd'un bu yeni unvanı, 'The Late Show with Stephen Colbert' televizyon şovundaki bir skeçle duyuruldu. Skeçte Colbert, Rudd'u fotoğraf çekimi gibi bir dizi 'seksilik testlerine' tabii tuttu. Hatta bu testlerden birinde Rudd başından aşağı bir şişe su döküp "Yardım edin, seksilik içinde boğuluyorum" diyerek esprili yaptı. Tüm testlerin ardından Colbert, Rudd'a sınavı geçemediğini söyledi. Bunun üzerine ünlü oyuncu bu fırsat için Colbert'a teşekkür edip hayal kırıklığı içinde oradan uzaklaşırken alkışlar yükseldi ve Colbert "Alçakgönüllülükten daha seksi hiçbir şey yok... Sınavı geçtin! Paul, yaşayan en seksi erkek sensin" dedi. 'Clooney, Pitt ve B. Jordan ile seksi yemeklerin bazılarına davet edileceğimi umuyorum'Rudd, People dergisine verdiği demeçte de esprili ifadeler kullanıp "George Clooney, Brad Pitt ve Michael B. Jordan ile şu seksi yemeklerin bazılarına davet edileceğimi umuyorum" diye konuştu. Unvanın geçen yılki sahibi Jordan olmuştu. 'Eşim 'Doğru seçim' diyerek muhtemelen yalan söyledi ama başka ne diyecekti ki?'Dergiye verdiği demeçte daha ciddi ifadeler de kullanan Rudd, insanların kendisinin seçildiğini duyduktan sonra 'Ne?' diyeceklerini bildiğini, yalandan alçakgönüllülük yapmadığını, bu unvana kendisinden daha çok layık olanlar olduğunu söyledi. Kamuoyuyla paylaşılmadan önce durumdan haberdar edilen 18 yaşındaki Julie ise haber karşısında afallamış: "Ama çok tatlıydı. Biraz kıkırdadıktan ve üzerindeki şoke etkisi geçtikten sonra 'Doğru seçim' dedi. Çok tatlıydı. Muhtemelen yalan söylüyordu ama başka ne diyecekti ki?"
https://tr.sputniknews.com/20201118/people-dergisi-2020nin-yasayan-en-seksi-erkegini-secti-michael-b-jordan-1043247645.html
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seksi, people dergisi, stephen colbert, paul rudd

People dergisine göre bu yılın 'yaşayan en seksi erkeği' Paul Rudd

16:45 10.11.2021 (güncellendi: 16:46 10.11.2021)
© REUTERS / Mario AnzuoniPaul Rudd
Paul Rudd - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
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Her yıl 'yaşayan en seksi erkeği' seçen People dergisi bu sene bu unvana aktör Paul Rudd'u layık gördü ama Rudd kendisinden önce 'en seksi erkek' olmaya daha uygun isimler olduğunu düşünüyor.
En çok 'Fırlama Kızlar' (Clueless) ve 'Ant-Man filmleri' ile 'Friends' dizisindeki rolleriyle tanınan oyuncu Paul Rudd, People dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçildi.
Rudd'un bu yeni unvanı, 'The Late Show with Stephen Colbert' televizyon şovundaki bir skeçle duyuruldu. Skeçte Colbert, Rudd'u fotoğraf çekimi gibi bir dizi 'seksilik testlerine' tabii tuttu. Hatta bu testlerden birinde Rudd başından aşağı bir şişe su döküp "Yardım edin, seksilik içinde boğuluyorum" diyerek esprili yaptı.
Tüm testlerin ardından Colbert, Rudd'a sınavı geçemediğini söyledi. Bunun üzerine ünlü oyuncu bu fırsat için Colbert'a teşekkür edip hayal kırıklığı içinde oradan uzaklaşırken alkışlar yükseldi ve Colbert "Alçakgönüllülükten daha seksi hiçbir şey yok... Sınavı geçtin! Paul, yaşayan en seksi erkek sensin" dedi.

'Clooney, Pitt ve B. Jordan ile seksi yemeklerin bazılarına davet edileceğimi umuyorum'

Rudd, People dergisine verdiği demeçte de esprili ifadeler kullanıp "George Clooney, Brad Pitt ve Michael B. Jordan ile şu seksi yemeklerin bazılarına davet edileceğimi umuyorum" diye konuştu. Unvanın geçen yılki sahibi Jordan olmuştu.
Michael B. Jordan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2020
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People dergisi 2020'nin 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Michael B. Jordan
18 Kasım 2020, 13:16

'Eşim 'Doğru seçim' diyerek muhtemelen yalan söyledi ama başka ne diyecekti ki?'

Dergiye verdiği demeçte daha ciddi ifadeler de kullanan Rudd, insanların kendisinin seçildiğini duyduktan sonra 'Ne?' diyeceklerini bildiğini, yalandan alçakgönüllülük yapmadığını, bu unvana kendisinden daha çok layık olanlar olduğunu söyledi. Kamuoyuyla paylaşılmadan önce durumdan haberdar edilen 18 yaşındaki Julie ise haber karşısında afallamış: "Ama çok tatlıydı. Biraz kıkırdadıktan ve üzerindeki şoke etkisi geçtikten sonra 'Doğru seçim' dedi. Çok tatlıydı. Muhtemelen yalan söylüyordu ama başka ne diyecekti ki?"
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