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https://tr.sputniknews.com/20211110/polonya-basbakani-belarusun-gocmenleri-sinirlarimiza-gondermesi-devlet-terorudur-1050665258.html
Polonya Başbakanı: Belarus'un göçmenleri sınırlarımıza göndermesi devlet terörüdür
Polonya Başbakanı: Belarus'un göçmenleri sınırlarımıza göndermesi devlet terörüdür
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, binlerce göçmenin akın ettiği Belarus sınırında yaşananlardan ötürü Minsk'i 'devlet terörü' uygulamakla suçladı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:04+0300
2021-11-10T16:13+0300
dünya
polonya
belarus
charles michel
avrupa birliği
sınır
mateusz morawiecki
göçmenler
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak Minsk'i hedef aldı.Varşova'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Morawiecki, düzenlenen ortak basın toplantısında "Burada karşı karşıya olduğumuz şey, açık olmalıyız, devlet terörünün bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.Morawiecki, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Varşova'nın Belarus muhalefetine verdiği destekten ötürü 'intikam aldığını' iddia etti.Sınır kapılarını kapatmakla tehdit ettiPolonya'nın göçmenlerin sınırı geçmeye çalışması durumunda sınır kapılarını kapatacağını söyleyen Morawiecki, "Her şeyden önce, saldırının gerçekleştiği sınır kapılarını kapatmayı düşünüyoruz… Lukaşenko baskısını azaltmadığı, (göçmenleri) canlı kalkan olarak kullanmaya dönük tedbirlerine son vermediği; hibrit savaşa ve şantaja son vermediği müddetçe sınır kapılarını kapatmak zorunda kalacağız" açıklamasını yaptı.Michel ise, açıklamasında "Bu bence ciddi bir durum, bu yüzden önümüzdeki günlerde hızlı hareket etmek gerekiyor" dedi.Michel, "(AB'ye) Üye ülkeler ve AB Komisyonu ile gerçek bir tesir yaratacak faaliyetler yürütülmesi ve tedbirler alınması ihtimalini değerlendireceğiz" diye konuştu.AB Komisyonu: Fonlar dikenli tel ve çitler için kullanılmamalıBunun yanı sıra AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, göçmenler için sağlanan fonların dikenli tel ve çitler için kullanılmaması gerektiğini duyurdu.Bu paranın, AB bütçesinden sınırlardaki idari faaliyetler için tahsis edildiği kaydedilen açıklamada, Komisyon'un fonların nerelere harcandığından emin olmak üzere prosedürler bulundurduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html
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polonya, belarus, charles michel, avrupa birliği, sınır, mateusz morawiecki, göçmenler

Polonya Başbakanı: Belarus'un göçmenleri sınırlarımıza göndermesi devlet terörüdür

16:04 10.11.2021 (güncellendi: 16:13 10.11.2021)
© REUTERS / BelTABelarus - Polonya sınırı
Belarus - Polonya sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / BelTA
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, binlerce göçmenin akın ettiği Belarus sınırında yaşananlardan ötürü Minsk'i 'devlet terörü' uygulamakla suçladı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak Minsk'i hedef aldı.
Varşova'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Morawiecki, düzenlenen ortak basın toplantısında "Burada karşı karşıya olduğumuz şey, açık olmalıyız, devlet terörünün bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.
Morawiecki, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Varşova'nın Belarus muhalefetine verdiği destekten ötürü 'intikam aldığını' iddia etti.

Sınır kapılarını kapatmakla tehdit etti

Polonya'nın göçmenlerin sınırı geçmeye çalışması durumunda sınır kapılarını kapatacağını söyleyen Morawiecki, "Her şeyden önce, saldırının gerçekleştiği sınır kapılarını kapatmayı düşünüyoruz… Lukaşenko baskısını azaltmadığı, (göçmenleri) canlı kalkan olarak kullanmaya dönük tedbirlerine son vermediği; hibrit savaşa ve şantaja son vermediği müddetçe sınır kapılarını kapatmak zorunda kalacağız" açıklamasını yaptı.
Michel ise, açıklamasında "Bu bence ciddi bir durum, bu yüzden önümüzdeki günlerde hızlı hareket etmek gerekiyor" dedi.
Michel, "(AB'ye) Üye ülkeler ve AB Komisyonu ile gerçek bir tesir yaratacak faaliyetler yürütülmesi ve tedbirler alınması ihtimalini değerlendireceğiz" diye konuştu.

AB Komisyonu: Fonlar dikenli tel ve çitler için kullanılmamalı

Bunun yanı sıra AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, göçmenler için sağlanan fonların dikenli tel ve çitler için kullanılmaması gerektiğini duyurdu.
Bu paranın, AB bütçesinden sınırlardaki idari faaliyetler için tahsis edildiği kaydedilen açıklamada, Komisyon'un fonların nerelere harcandığından emin olmak üzere prosedürler bulundurduğu belirtildi.
Vladimir Makey - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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Belarus: AB yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklüyor
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