https://tr.sputniknews.com/20211110/polonya-basbakani-belarusun-gocmenleri-sinirlarimiza-gondermesi-devlet-terorudur-1050665258.html

Polonya Başbakanı: Belarus'un göçmenleri sınırlarımıza göndermesi devlet terörüdür

Polonya Başbakanı: Belarus'un göçmenleri sınırlarımıza göndermesi devlet terörüdür

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, binlerce göçmenin akın ettiği Belarus sınırında yaşananlardan ötürü Minsk'i 'devlet terörü' uygulamakla suçladı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T16:04+0300

2021-11-10T16:04+0300

2021-11-10T16:13+0300

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göçmenler

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak Minsk'i hedef aldı.Varşova'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Morawiecki, düzenlenen ortak basın toplantısında "Burada karşı karşıya olduğumuz şey, açık olmalıyız, devlet terörünün bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.Morawiecki, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Varşova'nın Belarus muhalefetine verdiği destekten ötürü 'intikam aldığını' iddia etti.Sınır kapılarını kapatmakla tehdit ettiPolonya'nın göçmenlerin sınırı geçmeye çalışması durumunda sınır kapılarını kapatacağını söyleyen Morawiecki, "Her şeyden önce, saldırının gerçekleştiği sınır kapılarını kapatmayı düşünüyoruz… Lukaşenko baskısını azaltmadığı, (göçmenleri) canlı kalkan olarak kullanmaya dönük tedbirlerine son vermediği; hibrit savaşa ve şantaja son vermediği müddetçe sınır kapılarını kapatmak zorunda kalacağız" açıklamasını yaptı.Michel ise, açıklamasında "Bu bence ciddi bir durum, bu yüzden önümüzdeki günlerde hızlı hareket etmek gerekiyor" dedi.Michel, "(AB'ye) Üye ülkeler ve AB Komisyonu ile gerçek bir tesir yaratacak faaliyetler yürütülmesi ve tedbirler alınması ihtimalini değerlendireceğiz" diye konuştu.AB Komisyonu: Fonlar dikenli tel ve çitler için kullanılmamalıBunun yanı sıra AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, göçmenler için sağlanan fonların dikenli tel ve çitler için kullanılmaması gerektiğini duyurdu.Bu paranın, AB bütçesinden sınırlardaki idari faaliyetler için tahsis edildiği kaydedilen açıklamada, Komisyon'un fonların nerelere harcandığından emin olmak üzere prosedürler bulundurduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html

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polonya, belarus, charles michel, avrupa birliği, sınır, mateusz morawiecki, göçmenler