https://tr.sputniknews.com/20211110/polonya-sinir-gucleri-belarus-sinirinda-gocmenlere-yardim-eden-bir-rusya-vatandasi-gozaltina-alindi-1050658178.html

Polonya sınır güçleri: Belarus sınırında göçmenlere yardım eden bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı

Polonya sınır güçleri: Belarus sınırında göçmenlere yardım eden bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı

Polonya’nın sınır servisi, Belarus ile sınırlarındaki göçmenlere yardım ettikleri sanılan üç kişinin gözaltına alındığını, bunlardan birinin Rusya vatandaşı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T13:15+0300

2021-11-10T13:15+0300

2021-11-10T13:15+0300

dünya

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litvanya

sınır muhafızları

rus vatandaşı

polonya-belarus göçmen krizi

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Polonya Sınır Muhafızları’nın Twitter açıklamasında, “Üç kişi gözaltına alındı: biri Rusya vatandaşı, biri İsveç vatandaşı, biri de Litvanya vatandaşı” denildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin sınırdaki göçmenlere nasıl yardım ettiklerine dair bir bilgi verilmedi.Polonya sınır servisi yetkilileri bunun yanında, sınırı ihlal eden dokuz düzensiz göçmenin de gözaltına alındığını belirtti. Sınır koruma yetkilileri ayrıca, şimdiye dek 599 sınırı yasadışı olarak geçme girişimi saptadıklarını, 48 kişi hakkında Polonya topraklarından uzaklaştırma kararı alındığını söyledi.Bu sırada Rusya’nın Varşova’daki Büyükelçiliği’nin sözcüsü Vladimir Aleksandrov, Polonya tarafının, göçmenlere yardım etmekle suçlanan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığına ilişkin kendilerine resmi yollardan bilgi ulaştırılmadığını kaydetti.Polonya polisi ise geride bırakılan 24 saat içinde Belarus sınırından ülkeye giren 50’yi aşkın göçmeni gözaltına aldıklarını söylüyor. Polis sözcüsü Tomasz Krupa AFP’ye açıklamasında, sınırı geçtikleri görülen bazı göçmenleri de aramaya devam ettiklerini belirtti.Belarus-Polonya sınırında gerilim, AB ülkelerine gitmek isteyen binlerce göçmenin buraya akın ettiği pazartesi gününden beri devam ediyor. Göçmenlerin ülkeye girmesine izin vermeyen Polonya, Belarus sınırına düzenlik ordu birlikleri, polis güçleri ve sınır muhafızlarını yığdı.Belarus ve Polonya’nın yetkilileri, şu an üç-dört bin göçmenin Polonya’nın Kuznica köyü yakınında kamplarda beklediğini söylüyor.Belarus sınır servisinin sözcüleri, sınırda bekleyen göçmenlerin mental olarak ve fiziken çok kötü durumda olduklarını söylüyor, su, gıda ve temizlik malzemelerine ulaşımlarının olmadığını belirtiyor. Belarus yetkilileri bu nedenle göçmenlere yardım ulaştıracaklarını açıklamıştı. Vatandaşların da sınırdaki göçmenlere bireysel olarak yardım götürdüklerini gösteren video kayıtları bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-polonya-sinirinda-darbedilmis-kurt-siginmacilar-tespit-edildigini-duyurdu-1050657570.html

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isveç, litvanya, sınır muhafızları, rus vatandaşı, polonya-belarus göçmen krizi