Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Rusya, stratejik bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına gönderdi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211110/polonya-sinir-gucleri-belarus-sinirinda-gocmenlere-yardim-eden-bir-rusya-vatandasi-gozaltina-alindi-1050658178.html
Polonya sınır güçleri: Belarus sınırında göçmenlere yardım eden bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı
Polonya sınır güçleri: Belarus sınırında göçmenlere yardım eden bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı
Polonya’nın sınır servisi, Belarus ile sınırlarındaki göçmenlere yardım ettikleri sanılan üç kişinin gözaltına alındığını, bunlardan birinin Rusya vatandaşı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T13:15+0300
2021-11-10T13:15+0300
dünya
isveç
litvanya
sınır muhafızları
rus vatandaşı
polonya-belarus göçmen krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050658050_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_80508692f4428aa4bf42612d83cf9c01.jpg
Polonya Sınır Muhafızları’nın Twitter açıklamasında, “Üç kişi gözaltına alındı: biri Rusya vatandaşı, biri İsveç vatandaşı, biri de Litvanya vatandaşı” denildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin sınırdaki göçmenlere nasıl yardım ettiklerine dair bir bilgi verilmedi.Polonya sınır servisi yetkilileri bunun yanında, sınırı ihlal eden dokuz düzensiz göçmenin de gözaltına alındığını belirtti. Sınır koruma yetkilileri ayrıca, şimdiye dek 599 sınırı yasadışı olarak geçme girişimi saptadıklarını, 48 kişi hakkında Polonya topraklarından uzaklaştırma kararı alındığını söyledi.Bu sırada Rusya’nın Varşova’daki Büyükelçiliği’nin sözcüsü Vladimir Aleksandrov, Polonya tarafının, göçmenlere yardım etmekle suçlanan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığına ilişkin kendilerine resmi yollardan bilgi ulaştırılmadığını kaydetti.Polonya polisi ise geride bırakılan 24 saat içinde Belarus sınırından ülkeye giren 50’yi aşkın göçmeni gözaltına aldıklarını söylüyor. Polis sözcüsü Tomasz Krupa AFP’ye açıklamasında, sınırı geçtikleri görülen bazı göçmenleri de aramaya devam ettiklerini belirtti.Belarus-Polonya sınırında gerilim, AB ülkelerine gitmek isteyen binlerce göçmenin buraya akın ettiği pazartesi gününden beri devam ediyor. Göçmenlerin ülkeye girmesine izin vermeyen Polonya, Belarus sınırına düzenlik ordu birlikleri, polis güçleri ve sınır muhafızlarını yığdı.Belarus ve Polonya’nın yetkilileri, şu an üç-dört bin göçmenin Polonya’nın Kuznica köyü yakınında kamplarda beklediğini söylüyor.Belarus sınır servisinin sözcüleri, sınırda bekleyen göçmenlerin mental olarak ve fiziken çok kötü durumda olduklarını söylüyor, su, gıda ve temizlik malzemelerine ulaşımlarının olmadığını belirtiyor. Belarus yetkilileri bu nedenle göçmenlere yardım ulaştıracaklarını açıklamıştı. Vatandaşların da sınırdaki göçmenlere bireysel olarak yardım götürdüklerini gösteren video kayıtları bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-polonya-sinirinda-darbedilmis-kurt-siginmacilar-tespit-edildigini-duyurdu-1050657570.html
isveç
litvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050658050_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d5cdaf8f94240b5c03c075f190afb967.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, litvanya, sınır muhafızları, rus vatandaşı, polonya-belarus göçmen krizi

Polonya sınır güçleri: Belarus sınırında göçmenlere yardım eden bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı

13:15 10.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya-Belarus göçmen krizi
Polonya-Belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
Abone ol
Polonya’nın sınır servisi, Belarus ile sınırlarındaki göçmenlere yardım ettikleri sanılan üç kişinin gözaltına alındığını, bunlardan birinin Rusya vatandaşı olduğunu açıkladı. Söz konusu kişilerin göçmenlere tam olarak ne şekilde yardım etmekle suçlandıkları bilinmiyor.
Polonya Sınır Muhafızları’nın Twitter açıklamasında, “Üç kişi gözaltına alındı: biri Rusya vatandaşı, biri İsveç vatandaşı, biri de Litvanya vatandaşı” denildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin sınırdaki göçmenlere nasıl yardım ettiklerine dair bir bilgi verilmedi.
Polonya sınır servisi yetkilileri bunun yanında, sınırı ihlal eden dokuz düzensiz göçmenin de gözaltına alındığını belirtti. Sınır koruma yetkilileri ayrıca, şimdiye dek 599 sınırı yasadışı olarak geçme girişimi saptadıklarını, 48 kişi hakkında Polonya topraklarından uzaklaştırma kararı alındığını söyledi.
Bu sırada Rusya’nın Varşova’daki Büyükelçiliği’nin sözcüsü Vladimir Aleksandrov, Polonya tarafının, göçmenlere yardım etmekle suçlanan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığına ilişkin kendilerine resmi yollardan bilgi ulaştırılmadığını kaydetti.
Polonya polisi ise geride bırakılan 24 saat içinde Belarus sınırından ülkeye giren 50’yi aşkın göçmeni gözaltına aldıklarını söylüyor. Polis sözcüsü Tomasz Krupa AFP’ye açıklamasında, sınırı geçtikleri görülen bazı göçmenleri de aramaya devam ettiklerini belirtti.
Belarus-Polonya sınırında gerilim, AB ülkelerine gitmek isteyen binlerce göçmenin buraya akın ettiği pazartesi gününden beri devam ediyor. Göçmenlerin ülkeye girmesine izin vermeyen Polonya, Belarus sınırına düzenlik ordu birlikleri, polis güçleri ve sınır muhafızlarını yığdı.
Belarus ve Polonya’nın yetkilileri, şu an üç-dört bin göçmenin Polonya’nın Kuznica köyü yakınında kamplarda beklediğini söylüyor.
Belarus sınır servisinin sözcüleri, sınırda bekleyen göçmenlerin mental olarak ve fiziken çok kötü durumda olduklarını söylüyor, su, gıda ve temizlik malzemelerine ulaşımlarının olmadığını belirtiyor. Belarus yetkilileri bu nedenle göçmenlere yardım ulaştıracaklarını açıklamıştı. Vatandaşların da sınırdaki göçmenlere bireysel olarak yardım götürdüklerini gösteren video kayıtları bulunuyor.
Polonya - Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
DÜNYA
Belarus, Polonya sınırında darbedilmiş Kürt sığınmacılar tespit edildiğini duyurdu
13:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:00Anıtkabir'e ziyaretçi akını
13:52CHP'li Akın: Faturalardaki KDV de kış boyunca kaldırılsın
13:51Prens Harry: 'Megxit' nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade
13:46Bella Hadid ağladığı fotoğrafları paylaştı: Son yıllarda her gün böyleyim, sosyal medya gerçek değil
13:44Rusya, stratejik bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına gönderdi
13:44Kremlin: Polonya’nın Rusya’yı Belarus'la sınırındaki kriz nedeniyle suçlaması kabul edilemez
13:38Sırbistan'da hükümet, Mladic'in duvar resmini korumaya aldı
13:35Apple'ın CEO'su Tim Cook, kripto para yatırımı yaptığını açıkladı
13:30Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlere 'nöbet' talimatı
13:28Hastane 30 yıl boyunca tuvalet suyunu içme suyu olarak kullandı, yetkililer özür diledi
13:15Polonya sınır güçleri: Belarus sınırında göçmenlere yardım eden bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı
13:09Anne kedi, miyavlayarak sıkışan yavrusunu fark ettirdi
13:04Uçakta koltukları başkalarına satılan 4 kişi toplam 32 bin lira tazminat kazandı
13:04Yunus Emre Enstitüsü Türk filmlerini Moskova’ya götürüyor
13:00Belarus, Polonya sınırında darbedilmiş Kürt sığınmacılar tespit edildiğini duyurdu
13:00Mesut Özil'in piyasaya süreceği kripto paranın adı belli oldu
12:59Keban Barajı'nda görüldü: Eti 500 liraya, havyarı ise 20 milyon liraya kadar alıcı buluyor
12:44İstanbul Eczacı Odası: 645 adet ilaçta temin sıkıntısı yaşıyoruz
12:44Bu bıçakları yapan ustanın gözleri bozuldu: 1.5 santimlik minik bıçaklarıyla Guinness'e aday
12:43Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten ayrıldığını doğruladı