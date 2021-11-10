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Prens Harry: 'Megxit' nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade
Prens Harry: 'Megxit' nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade
Sussex Dükü Prens Harry, eşi Meghan Markle ile evlendikten sonra kraliyetteki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmeleri sonrası ortaya çıkan ‘Megxit’ teriminin... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T13:51+0300
2021-11-10T13:54+0300
meghan markle
dünya
ingiltere
prens harry
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T24’ün The Guardian’dan aktardığı habere göre, Internet Lie Machine (İnternet Yalan Makinesi) isimli bir etkinlikle konuşan Prens Harry, ‘Megxit’in internet üzerindeki nefreti gözler önüne serdiğini söyledi.‘Bir troll tarafından yaratıldı’Harry “Megxit kadın düşmanı bir ifadeydi ve bir troll tarafından yaratıldı” dedi.Sussex Dükü ve Düşesi, Britanya’da kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıktan sonra bağımsız hayatları için ABD’ye yerleşmişti.Sosyal medya analiz şirketi Bot Sentinel’in ekim ayında yayımladığı bir çalışma, Meghan ve Harry üzerine sosyal medyada yazılan nefret dolu yorumların yüzde 70’inin 83 hesapla bağlantılı olduğunu göstermişti.Megxit ifadesi, Meghan Markle'ın ismi ile 'Exit' (Çıkış) kelimelerinin birleşimi ile ortaya çıkarılmış ve kısa süre sonra çiftin saraydan ayrılığı sürekli bu kalıp ile birlikte kullanılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210823/kralice-elizabethten-harry-ile-meghana-artik-yeter-yeni-bir-ifsa-gelirse-yargiya-basvuracak-1048263932.html
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meghan markle, ingiltere, prens harry

Prens Harry: 'Megxit' nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade

13:51 10.11.2021 (güncellendi: 13:54 10.11.2021)
© REUTERSPrens Harry, Meghan Markle
Prens Harry, Meghan Markle - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS
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Sussex Dükü Prens Harry, eşi Meghan Markle ile evlendikten sonra kraliyetteki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmeleri sonrası ortaya çıkan ‘Megxit’ teriminin kadın düşmanı bir ifade olduğunu söyledi.
T24’ün The Guardian’dan aktardığı habere göre, Internet Lie Machine (İnternet Yalan Makinesi) isimli bir etkinlikle konuşan Prens Harry, ‘Megxit’in internet üzerindeki nefreti gözler önüne serdiğini söyledi.

‘Bir troll tarafından yaratıldı’

Harry “Megxit kadın düşmanı bir ifadeydi ve bir troll tarafından yaratıldı” dedi.
Sussex Dükü ve Düşesi, Britanya’da kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıktan sonra bağımsız hayatları için ABD’ye yerleşmişti.
Sosyal medya analiz şirketi Bot Sentinel’in ekim ayında yayımladığı bir çalışma, Meghan ve Harry üzerine sosyal medyada yazılan nefret dolu yorumların yüzde 70’inin 83 hesapla bağlantılı olduğunu göstermişti.
Megxit ifadesi, Meghan Markle'ın ismi ile 'Exit' (Çıkış) kelimelerinin birleşimi ile ortaya çıkarılmış ve kısa süre sonra çiftin saraydan ayrılığı sürekli bu kalıp ile birlikte kullanılmıştı.
FILE PHOTO: Britain's Queen Elizabeth, Prince Harry and Meghan, the Duchess of Sussex, pose for a picture at in London, Britain June 26, 2018. John Stillwell/Pool via Reuters/File Photo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
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