https://tr.sputniknews.com/20211110/prens-harry-megxit-nefreti-gozler-onune-seren-kadin-dusmani-bir-ifade-1050659717.html

Prens Harry: 'Megxit' nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade

Prens Harry: 'Megxit' nefreti gözler önüne seren, kadın düşmanı bir ifade

Sussex Dükü Prens Harry, eşi Meghan Markle ile evlendikten sonra kraliyetteki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmeleri sonrası ortaya çıkan ‘Megxit’ teriminin... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T13:51+0300

2021-11-10T13:51+0300

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meghan markle

dünya

ingiltere

prens harry

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T24’ün The Guardian’dan aktardığı habere göre, Internet Lie Machine (İnternet Yalan Makinesi) isimli bir etkinlikle konuşan Prens Harry, ‘Megxit’in internet üzerindeki nefreti gözler önüne serdiğini söyledi.‘Bir troll tarafından yaratıldı’Harry “Megxit kadın düşmanı bir ifadeydi ve bir troll tarafından yaratıldı” dedi.Sussex Dükü ve Düşesi, Britanya’da kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıktan sonra bağımsız hayatları için ABD’ye yerleşmişti.Sosyal medya analiz şirketi Bot Sentinel’in ekim ayında yayımladığı bir çalışma, Meghan ve Harry üzerine sosyal medyada yazılan nefret dolu yorumların yüzde 70’inin 83 hesapla bağlantılı olduğunu göstermişti.Megxit ifadesi, Meghan Markle'ın ismi ile 'Exit' (Çıkış) kelimelerinin birleşimi ile ortaya çıkarılmış ve kısa süre sonra çiftin saraydan ayrılığı sürekli bu kalıp ile birlikte kullanılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210823/kralice-elizabethten-harry-ile-meghana-artik-yeter-yeni-bir-ifsa-gelirse-yargiya-basvuracak-1048263932.html

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