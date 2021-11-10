https://tr.sputniknews.com/20211110/putin-ve-biden-bu-yil-cevrimici-2022de-yuz-yuze-gorusecek-1050676831.html
'Putin ve Biden bu yıl çevrimiçi, 2022’de yüz yüze görüşecek’
'Putin ve Biden bu yıl çevrimiçi, 2022’de yüz yüze görüşecek’
Rus Kommersant gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li mevkidaşı Joe Biden’le gelecek yılın başında yüz yüze görüşebileceğini belirtti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T21:38+0300
2021-11-10T21:38+0300
2021-11-10T21:38+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
joe biden
görüşme
video konferans
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Haberde, iki ülke liderinin muhtemelen bu yılın sonuna kadar video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceği aktarılırken, “Detaylar üzerinde henüz mutabakat sağlanmadı, bu yüzden Kremlin ve Beyaz Saray ayrıntıları açıklamak için acele etmiyorlar” ifadesine yer verildi.Putin ve Biden’in, haziran ayındaki Cenevre zirvesinde varılan anlaşmanın uygulanma sürecini değerlendirecekleri tahmin ediliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, İsviçre’nin Cenevre kentinde 16 Haziran’da gerçekleştirdikleri görüşmede, stratejik istikrar diyaloguyla ilgili anlaşmaya varmıştı. Bugüne kadar iki ülke arasında iki tur görüşme yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211029/politico-abd-biden-putin-zirvesinden-cok-kisa-sure-once-hipersonik-fuze-denemesini-erteledi-1050292354.html
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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, görüşme, video konferans
'Putin ve Biden bu yıl çevrimiçi, 2022’de yüz yüze görüşecek’
Rus Kommersant gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD’li mevkidaşı Joe Biden’le gelecek yılın başında yüz yüze görüşebileceğini belirtti.
Haberde, iki ülke liderinin muhtemelen bu yılın sonuna kadar video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceği aktarılırken, “Detaylar üzerinde henüz mutabakat sağlanmadı, bu yüzden Kremlin ve Beyaz Saray ayrıntıları açıklamak için acele etmiyorlar” ifadesine yer verildi.
Putin ve Biden’in, haziran ayındaki Cenevre zirvesinde varılan anlaşmanın uygulanma sürecini değerlendirecekleri tahmin ediliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, İsviçre’nin Cenevre kentinde 16 Haziran’da gerçekleştirdikleri görüşmede, stratejik istikrar diyaloguyla ilgili anlaşmaya varmıştı. Bugüne kadar iki ülke arasında iki tur görüşme yapıldı.