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Putin ve Merkel, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü
Putin ve Merkel, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Belarus-Polonya sınırındaki... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T22:10+0300
2021-11-10T22:11+0300
dünya
rusya
polonya
belarus
vladimir putin
almanya
angela merkel
görüşme
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Merkel, Letonya ve Portekiz başbakanlarıyla görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında, “Hepiniz olay yerinden, endişeye neden olan fotoğraflar görmüşsünüzdür. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştum ve ondan (Belarus) Devlet Başkanı Lukaşenko’ya etki yapmasını istedim, çünkü bu durumda insanlar kullanılıyor, insanlık dışı siyasetin kurbanı oluyorlar. Buna karşı bir şeyler yapılması gerekiyor, bugün bunu konuşacağız” açıklamasında bulundu.Göçmenlerle ilgili soruna ‘insancıl’ çözümün bulunması gerektiğinin altını çizen Merkel, AB’nin dış sınırını koruyan Litvanya, Letonya ve Polonya’ya teşekkür etti.Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in neden doğrudan Lukaşenko’yı aramadığı sorusuna, Belarus’taki son devlet başkanlığı seçimlerinden itibaren Minsk’in, Berlin’in doğrudan iletişim başvurularına karşılık vermediğini söyledi. Seibert, Alman makamların değerlendirmelerine göre, Rusya yönetiminin, Minsk ve Lukaşenko rejimi üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu, bu yüzden 'Minsk’in dinlediği bir kişiyle görüştüklerini' belirtti.Kremlin: Liderler temasları sürdürme kararı aldıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Merkel ve Putin arasındaki telefon görüşmenin devamının gelip gelmeyeceği sorusuna, “Bugün onlar, temasları sürdürme kararı aldı” yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/polonya-basbakani-belarusun-gocmenleri-sinirlarimiza-gondermesi-devlet-terorudur-1050665258.html
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rusya, polonya, belarus, vladimir putin, almanya, angela merkel, görüşme

Putin ve Merkel, Belarus-Polonya sınırındaki durumu görüştü

22:10 10.11.2021 (güncellendi: 22:11 10.11.2021)
© Sputnik / Sergey Guneev / Fotoğraf bankasına girPutin - Merkel
Putin - Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Fotoğraf bankasına gir
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Belarus-Polonya sınırındaki durum ele alındı.
Merkel, Letonya ve Portekiz başbakanlarıyla görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında, “Hepiniz olay yerinden, endişeye neden olan fotoğraflar görmüşsünüzdür. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştum ve ondan (Belarus) Devlet Başkanı Lukaşenko’ya etki yapmasını istedim, çünkü bu durumda insanlar kullanılıyor, insanlık dışı siyasetin kurbanı oluyorlar. Buna karşı bir şeyler yapılması gerekiyor, bugün bunu konuşacağız” açıklamasında bulundu.
Göçmenlerle ilgili soruna ‘insancıl’ çözümün bulunması gerektiğinin altını çizen Merkel, AB’nin dış sınırını koruyan Litvanya, Letonya ve Polonya’ya teşekkür etti.
Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in neden doğrudan Lukaşenko’yı aramadığı sorusuna, Belarus’taki son devlet başkanlığı seçimlerinden itibaren Minsk’in, Berlin’in doğrudan iletişim başvurularına karşılık vermediğini söyledi.
Seibert, Alman makamların değerlendirmelerine göre, Rusya yönetiminin, Minsk ve Lukaşenko rejimi üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu, bu yüzden 'Minsk’in dinlediği bir kişiyle görüştüklerini' belirtti.
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