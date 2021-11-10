https://tr.sputniknews.com/20211110/putinden-merkele-ab-ile-minsk-arasinda-goc-krizi-konusunda-dogrudan-gorusme-baslatma-cagrisi--1050663300.html
Putin’den Merkel'e 'AB ile Minsk arasında göç krizi konusunda doğrudan görüşme başlatma' çağrısı
Putin’den Merkel'e 'AB ile Minsk arasında göç krizi konusunda doğrudan görüşme başlatma' çağrısı
Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüştüğü Almanya Başbakan Vekili Merkel’e, Brüksel’in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini doğrudan Minsk’le... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T15:23+0300
2021-11-10T15:23+0300
2021-11-10T15:24+0300
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belarus
vladimir putin
angela merkel
göçmen
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus lider, AB ülkeleri ile Minsk arasında Belarus, Polonya ve Litvanya sınırındaki durum nedeniyle ortaya çıkan sorunların doğrudan temaslarla tartışılmasının sağlanmasını önerdi. Görüşmenin Alman tarafının girişimi ile yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, AB üye devletleri temsilcileri ile Minsk arasında yapılacak doğrudan temaslarla ortaya çıkan sorunların tartışılmasının sağlanmasını önerdi” ifadelerine yer verildi. “Belarus'un AB ülkeleri ile sınırlarında bulunan mülteciler ile ilgili durum ayrıntılı olarak incelendi. Göç krizinin insani sonuçları ile ilgili endişeler dile getirildi” denilen açıklamada, Putin ve Merkel’in bu konudaki görüşmeleri devam ettirmeyi kararlaştırdığı vurgulandı. Almanya: Merkel, Putin'den sınırdaki sığınmacılar konusunda Belarus'u etkilemesini istedi Diğer yandan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacılar konusunda Minsk’i etkilemesini istediğini aktardı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Seibert, “Şansölye Merkel, Başkan Putin ile bugün Belarus-Polonya sınırındaki durum ile ilgili olarak telefon görüşmesi yaptı. Merkel, Belarus rejimi tarafından göçmenlerin alet edilmesinin insanlık dışı ve kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Başkan Putin'den bunu etkilemesini istedi” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html
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Putin’den Merkel'e 'AB ile Minsk arasında göç krizi konusunda doğrudan görüşme başlatma' çağrısı
15:23 10.11.2021 (güncellendi: 15:24 10.11.2021)
Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonda görüştüğü Almanya Başbakan Vekili Merkel’e, Brüksel’in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini doğrudan Minsk’le konuşması tavsiyesinde bulundu.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rus lider, AB ülkeleri ile Minsk arasında Belarus, Polonya ve Litvanya sınırındaki durum nedeniyle ortaya çıkan sorunların doğrudan temaslarla tartışılmasının sağlanmasını önerdi.
Görüşmenin Alman tarafının girişimi ile yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, AB üye devletleri temsilcileri ile Minsk arasında yapılacak doğrudan temaslarla ortaya çıkan sorunların tartışılmasının sağlanmasını önerdi” ifadelerine yer verildi.
“Belarus'un AB ülkeleri ile sınırlarında bulunan mülteciler ile ilgili durum ayrıntılı olarak incelendi. Göç krizinin insani sonuçları ile ilgili endişeler dile getirildi” denilen açıklamada, Putin ve Merkel’in bu konudaki görüşmeleri devam ettirmeyi kararlaştırdığı vurgulandı.
Almanya: Merkel, Putin'den sınırdaki sığınmacılar konusunda Belarus'u etkilemesini istedi
Diğer yandan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacılar konusunda Minsk’i etkilemesini istediğini aktardı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Seibert, “Şansölye Merkel, Başkan Putin ile bugün Belarus-Polonya sınırındaki durum ile ilgili olarak telefon görüşmesi yaptı. Merkel, Belarus rejimi tarafından göçmenlerin alet edilmesinin insanlık dışı ve kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Başkan Putin'den bunu etkilemesini istedi” ifadelerini kullandı.