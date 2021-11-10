Rasim Ozan Kütahyalı: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor

Güneş gazetesinin yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Berat Albayrak’la ilgili sosyal medya paylaşımlarının ardından Sadık Albayrak’ın kendisini aradığını söyledi. Kütahyalı’nın aktardığına göre 1 saat telefon görüşmesi yaptığı Sadık Albayrak, Berat Albayrak’ın 'i’tikafa girdiğini' ifade etti. "Sadık Albayrak çok önemli bir bomba bilgiyi daha ifade etti" diyen Kütahyalı, "Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor" dedi. Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı: "Berat Albayrak’ın bu olay yaratacak kitabının ismini kendisi de yazar olan üstad Sadık Albayrak’a sordum, o konuda tüyo vermedi. Ama bana kalsa Berat Albayrak’ın daha önce kullandığı şu kavram çarpıcı bir kitap adı olurdu:”At izi, it izi”Sadık Albayrak “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” diye bir kitlenin olduğunun ve bunların ilk günden beri Berat Albayrak’a düşmanlık yaptığının da özellikle altını çizdi."
Rasim Ozan Kütahyalı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bir kitap kaleme aldığını söyledi, “Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor” dedi.
Güneş gazetesinin yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Berat Albayrak’la ilgili sosyal medya paylaşımlarının ardından Sadık Albayrak’ın kendisini aradığını söyledi.
Kütahyalı’nın aktardığına göre 1 saat telefon görüşmesi yaptığı Sadık Albayrak, Berat Albayrak’ın 'i’tikafa girdiğini' ifade etti.
"Sadık Albayrak çok önemli bir bomba bilgiyi daha ifade etti" diyen Kütahyalı, "Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor" dedi.
Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:
"Berat Albayrak’ın bu olay yaratacak kitabının ismini kendisi de yazar olan üstad Sadık Albayrak’a sordum, o konuda tüyo vermedi. Ama bana kalsa Berat Albayrak’ın daha önce kullandığı şu kavram çarpıcı bir kitap adı olurdu:”At izi, it izi”
Sadık Albayrak “Yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar” diye bir kitlenin olduğunun ve bunların ilk günden beri Berat Albayrak’a düşmanlık yaptığının da özellikle altını çizdi."